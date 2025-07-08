Balıkesir'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Dursunbey İlçesinde Yangın Alarmı

Balıkesir'in Dursunbey ilçesi Kurtlar Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayan orman yangını, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıktıktan sonra alevlerin ormanlık alana ulaşması sonucu yangın hızla büyüdü.

Yangına Hızla Müdahale Edildi

Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler derhal bölgeye sevk edildi. Ekipler, yangına havadan bir helikopter ve üç uçak, karadan ise on arazöz, dört su ikmal aracı, beş ilk müdahale aracı, iki dozer ve toplam 100 personelle müdahale ediyor.

Yangının büyümeden kontrol altına alınması için ekipler yoğun bir çaba sarf ediyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde, arazide başlayarak ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde arazide başlayıp ormana sıçrayan yangın, kontrol altına alındı.