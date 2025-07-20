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Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 20.07.2025 19:15
Güncelleme Tarihi: 20.07.2025 19:15
Balıkesir'de Zincirleme Trafik Kazası: 4 Yaralı

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde gerçekleşen zincirleme trafik kazasında toplam 4 kişi yaralandı. Olay, Balıkesir-Edremit kara yolu üzerindeki Evciler Mahallesi'nde meydana geldi.

İlk belirlemelere göre, T.Y. (38) yönetimindeki 10 ARK 509 plakalı otomobil, bariyerlere çarparak kazaya sebep oldu. Arkadan gelen diğer araçlar da kazaya karışarak bir zincirleme kaza oluşturdu. Kaza sırasında E.E. (36) idaresindeki 34 NDV 907, M.A. (43) kontrolündeki 34 BJU 247 ve H.A.Ö. (33) kullandığı 16 APZ 295 plakalı otomobiller çarpıştı.

Kaza sonucunda, sürücülerden H.A.Ö. (33) ile araçta bulunan A.Ö. (1), S.Ö. (31) ve B.Ş. (28) yaralandı. Yaralılar, olay yerine ulaşan sağlık ekipleri tarafından İvrindi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi...

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi...

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

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