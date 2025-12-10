DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Balıkesir İtfaiyesi NADMEX 2025'te Gözde: CBS ile Öne Çıktı

Balıkesir İtfaiyesi, NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı'nda geliştirdiği CBS uygulamalarıyla ve geniş kadrosuyla dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 12:39
Balıkesir İtfaiyesi NADMEX 2025'te Gözde: CBS ile Öne Çıktı

Balıkesir İtfaiyesi NADMEX 2025'te Gözde: CBS ile Öne Çıktı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve güçlü kadro ile uluslararası platformda dikkat çekti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İstanbul’da düzenlenen NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesinde başarılarıyla öne çıktı. Türkiye çapındaki itfaiye teşkilatları arasında yetkinlik ve tecrübesiyle dikkat çeken Balıkesir İtfaiyesi, fuarda kendi imkânlarıyla geliştirdiği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarını tanıttı.

Fuara 4-6 Aralık tarihlerinde geniş katılım sağlanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ve 100’e yakın itfaiye personelinin yer aldığı ekip, sergilenen yenilikler ve uygulamalarla beğeni topladı. Bu katılım, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla araç ve personel kadrosunun güçlendirilmesinin somut bir gösterisi oldu.

Türkiye’nin dördüncü, bölgenin ise en güçlü itfaiye teşkilatı ibaresiyle nitelendirilen Balıkesir İtfaiyesi, fuarda sunduğu örnek uygulamalar ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla sektör profesyonellerinin ilgisini çekti.

Fuara ilişkin değerlendirmesinde Nazım Ergelen şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir İtfaiye Teşkilatı olarak NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi’ne ekibimizle birlikte güçlü bir katılım sağladık. Burada ekibimize hem güncel gelişmeler hem de ekipmanlardaki yeni ve eğitim konusundaki birçok konuda deneyim ile pratiklik kazandırmak için bir fırsat oldu. Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarına baktığımızda personel sayısı, ekipman ve araç sayısında çok iyi yerlerde olduğunu görüyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz"

Balıkesir İtfaiyesi’nin NADMEX 2025’teki varlığı, kurumun hem yerel hem de ulusal çapta itfaiyecilik standartlarını yükseltme hedefini pekiştirdi.

FUARIN GÖZDESİ BALIKESİR İTFAİYESİ OLDU

FUARIN GÖZDESİ BALIKESİR İTFAİYESİ OLDU

FUARIN GÖZDESİ BALIKESİR İTFAİYESİ OLDU

İLGİLİ HABERLER

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
3
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi
4
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel
5
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi
6
Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik