Balıkesir İtfaiyesi NADMEX 2025'te Gözde: CBS ile Öne Çıktı

Coğrafi Bilgi Sistemleri ve güçlü kadro ile uluslararası platformda dikkat çekti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, İstanbul’da düzenlenen NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesinde başarılarıyla öne çıktı. Türkiye çapındaki itfaiye teşkilatları arasında yetkinlik ve tecrübesiyle dikkat çeken Balıkesir İtfaiyesi, fuarda kendi imkânlarıyla geliştirdiği Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) uygulamalarını tanıttı.

Fuara 4-6 Aralık tarihlerinde geniş katılım sağlanırken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı Nazım Ergelen ve 100’e yakın itfaiye personelinin yer aldığı ekip, sergilenen yenilikler ve uygulamalarla beğeni topladı. Bu katılım, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın vizyonuyla araç ve personel kadrosunun güçlendirilmesinin somut bir gösterisi oldu.

Türkiye’nin dördüncü, bölgenin ise en güçlü itfaiye teşkilatı ibaresiyle nitelendirilen Balıkesir İtfaiyesi, fuarda sunduğu örnek uygulamalar ve teknoloji odaklı yaklaşımıyla sektör profesyonellerinin ilgisini çekti.

Fuara ilişkin değerlendirmesinde Nazım Ergelen şu ifadeleri kullandı:

"Balıkesir İtfaiye Teşkilatı olarak NADMEX 2025 Afet Yönetimi Fuarı ve Zirvesi’ne ekibimizle birlikte güçlü bir katılım sağladık. Burada ekibimize hem güncel gelişmeler hem de ekipmanlardaki yeni ve eğitim konusundaki birçok konuda deneyim ile pratiklik kazandırmak için bir fırsat oldu. Türkiye’deki itfaiye teşkilatlarına baktığımızda personel sayısı, ekipman ve araç sayısında çok iyi yerlerde olduğunu görüyoruz. Halkımıza daha iyi hizmet verebilmek için elimizden gelenin fazlasını yapıyoruz"

Balıkesir İtfaiyesi’nin NADMEX 2025’teki varlığı, kurumun hem yerel hem de ulusal çapta itfaiyecilik standartlarını yükseltme hedefini pekiştirdi.

FUARIN GÖZDESİ BALIKESİR İTFAİYESİ OLDU