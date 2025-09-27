Balıkesir Kepsut'ta kaza sonrası orman yangını — Havadan ve karadan müdahale

Kepsut'ta kaza yapan aracın çıktığı yangın, Kayaeli Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı; ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 16:09
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 16:10
Kayaeli Mahallesi'nde alevlere müdahale sürüyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde kaza yapan bir araçta başlayan yangın, Kayaeli Mahallesi'ndeki ormanlık alana sıçradı.

Rüzgarın etkisiyle alevler büyürken, vatandaşlar durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Havadan ve karadan müdahale başlatıldı; ekipler yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.

