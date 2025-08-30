Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
GÜNCELLEME: Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi
Balıkesir'in Kepsut ilçesi Darıçukuru Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.
İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.
Yetkililer, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan müdahale sonucu yangının kontrol altına alındığını bildirdi.
Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.
