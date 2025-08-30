DOLAR
Balıkesir Kepsut'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir Kepsut'ta Darıçukuru Mahallesi'ndeki orman yangını, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hava ve kara müdahalesiyle kontrol altına alındı; soğutma sürüyor.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 20:06
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 20:06
GÜNCELLEME: Yangının kontrol altına alındığı bilgisi eklendi

Balıkesir'in Kepsut ilçesi Darıçukuru Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangın, henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı.

İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Yetkililer, ekiplerin yaptığı havadan ve karadan müdahale sonucu yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

Balıkesir'in Kepsut ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

