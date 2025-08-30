Balıkesir Kepsut’ta Orman Yangınına Havadan ve Karadan Müdahale

Balıkesir Kepsut'ta orman yangını: Müdahale sürüyor

Gelişmeler ve müdahale detayları

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde, kırsal Darıçukuru Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler hızla sevk edildi.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava ve kara araçları yönlendirildi.

Orman ekipleri, yangını kontrol altına almak için hem havadan hem de karadan koordineli müdahale yürütüyor. Ekiplerin söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yetkililerden gelecek yeni bilgilere göre gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacak.

