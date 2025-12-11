DOLAR
42,61 -0,03%
EURO
49,95 -0,26%
ALTIN
5.775,72 0,33%
BITCOIN
3.842.849,53 2,39%

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Kamerada

Sındırgı'da saat 10.06'da kaydedilen 4,9 büyüklüğündeki deprem, İzmir, Manisa ve Bursa'dan da hissedildi; AFAD derinliği yaklaşık 7 km olarak açıkladı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 10:55
Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Kamerada

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada

AFAD: Deprem merkez üssü Sındırgı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçe ve illerden de hissedildi. Olay, bazı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 10.06'da kaydedilen deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerden de hissedildi. Depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü.

Vatandaşlar arasında paniğe yol açmayan sarsıntı sonrası bazı kişiler evlerinden dışarı çıktı, bazıları ise günlük yaşamına devam etti.

Balıkesir’de deprem anı kamerada

Balıkesir’de deprem anı kamerada

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Belediye İşçileri Yarım Gün İş Bıraktı: Ödeme Krizi ve 300+ İşçi Talebi
2
Eleşkirt'te Karla Kapanan 10 Köy Yolu Yeniden Ulaşıma Açıldı
3
Mitral Kapak Yetersizliğine Mandallama (MitraClip) ile Tedavi
4
Bursa'da Üst Geçidi Kullanmayan Yaya Otomobille Çarpıştı
5
Ordu'da Yüksek Kesimler Beyaza Büründü — Kar 10 cm'e Ulaştı
6
Afyonkarahisar'da zihinsel engelli adamın şüpheli ölümü: 3 gözaltı
7
Antalyalıların tercihi "Halk Et" 6 yaşında

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027