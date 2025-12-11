Balıkesir Sındırgı'da 4,9 Büyüklüğünde Deprem Kamerada

Balıkesir Sındırgı'da 4,9 büyüklüğündeki deprem kamerada

AFAD: Deprem merkez üssü Sındırgı

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4,9 büyüklüğündeki deprem, çevre ilçe ve illerden de hissedildi. Olay, bazı güvenlik kameralarına yansıdı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Saat 10.06'da kaydedilen deprem, İzmir, Manisa, Bursa ve yakın ilçelerden de hissedildi. Depremin derinliği yaklaşık 7 kilometre olarak ölçüldü.

Vatandaşlar arasında paniğe yol açmayan sarsıntı sonrası bazı kişiler evlerinden dışarı çıktı, bazıları ise günlük yaşamına devam etti.

Balıkesir’de deprem anı kamerada