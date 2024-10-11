Baltık Denizi'nde Yangın Çıkan Petrol Tankerinde Acil Kurtarma Operasyonu

Baltık Denizi'nde Yangın Paniği

Almanya'nın kuzeydoğu kıyıları açıklarındaki Baltık Denizi'nde, Annika isimli bir petrol tankerinde yangın çıktığı bildirildi. Olay, Alman Deniz Arama ve Kurtarma Servisi tarafından doğrulandı.

Mürettebat Kurtarıldı

Yangın, Warnemünde şehri açıklarında meydana geldi. Alev alan tankerdeki 7 mürettebat, kurtarma ekipleri tarafından güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olayın ardından, yerel saatle 09.14'te meydana gelen bir patlamanın ardından tankerden yükselen dumanlar gözlemlendi.

Yangın Söndürme Çalışmaları Başladı

Yangını söndürmek üzere, Baltık isimli acil kurtarma römorkörü olay yerine intikal etti. Yangınla mücadele için bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve helikopter gönderildi. Ekipler, tankerin yangınını kontrol altına almak ve soğutma işlemleri için çalışmalarına hızla başladı.