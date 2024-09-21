Bandırma Kitap Günleri, 6. Kez Kapılarını Açtı

6. Bandırma Kitap Günleri Başladı

Bandırma’da düzenlenen ve bu yıl 6. kez kapılarını açan Bandırma Kitap Günleri, Nazım Hikmet Ran ana temasıyla, Cumhuriyet Meydanı’nda başladı. Etkinlik, 29 Eylül tarihine kadar sürecek.

Heyecan Verici Açılış

Açılış programında, Yenikapı’dan feribotla “kitaba yolculuk” seferi gerçekleştirildi. Bu özel yolculuğa, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza ile birlikte ünlü yazarlar Ahmet Ümit, Buket Uzuner ve Sibel Uzun katılarak okurlarıyla buluştu ve kitaplarını imzaladı.

Dursun Mirza'dan Mesajlar

Dursun Mirza, etkinlikle ilgili yaptığı açıklamada, "Pandemi nedeniyle iki yıl ara vermek zorunda kaldık. 8 yıl önce başladığımız günden beri oldukça büyük bir ilgi var. Bandırmalılar yazarlara ve kitaplara olan sevgilerini gösteriyor. Bugün burada 50'ye yakın yayınevi yer alıyor," dedi.

Yazarların Katkısı Önemli

Buket Uzuner ise Bandırma Kitap Günleri’ne ilk kez katıldığını belirterek, "Feribotla yolculuk yapan yolculara kitap dağıtmak oldukça sıra dışı bir etkinlik oldu. Edebiyat, sanat ve oyun ilişkisi bakımından bu tarz etkinliklerin önemine inanıyorum," dedi.

Ahmet Ümit’in Değerlendirmeleri

Ahmet Ümit, etkinliğin ruh besleyici yapısına vurgu yaparak, "8 yıldır burada okurlarımla buluşuyorum. Kitap okuma alışkanlığını artırmak ve edebiyat sevgisini aşılamak açısından bunlar çok önemli etkinlikler," şeklinde konuştu.

Etkinlik Programı

9 gün sürecek olan Bandırma Kitap Günleri, söyleşilere, imza günlerine, şiir dinletilerine ve konserlere ev sahipliği yapacak. Katılımcılar, bu süre zarfında kitaplara özel indirim imkanından da faydalanabilecekler.

Etkinliğe Ataol Behramoğlu, Şükrü Erbaş, Sunay Akın gibi birçok yazar ve şair katılacak. İmza ve söyleşi etkinlikleri Sibel Uzun, Ece Üner, Sinan Yaşar gibi isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek.

Etkinlikte ayrıca Haluk Çetin ve diğer sanatçılar dinletiler, ayrıca çeşitli konserler gerçekleştirecekler. Ataşehir Belediyesi Kent Orkestrası, "Nazım'a Şarkılar" konseri ile bu etkinlikte yerini alacak.

Bandırma Belediyesinin bu yıl 6. kez düzenlediği "Bandırma Kitap Günleri", "Nazım Hikmet Ran" ana temasıyla başladı.

Bandırma Belediyesinin bu yıl 6. kez düzenlediği "Bandırma Kitap Günleri", "Nazım Hikmet Ran" ana temasıyla başladı.

Bandırma Belediyesinin bu yıl 6. kez düzenlediği "Bandırma Kitap Günleri", "Nazım Hikmet Ran" ana temasıyla başladı.

Bandırma Belediyesinin bu yıl 6. kez düzenlediği "Bandırma Kitap Günleri", "Nazım Hikmet Ran" ana temasıyla başladı.

Bandırma Belediyesinin bu yıl 6. kez düzenlediği "Bandırma Kitap Günleri", "Nazım Hikmet Ran" ana temasıyla başladı.