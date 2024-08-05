Bangladeş Ordusu Geçiş Hükümeti Kurulacağını Duyurdu

Bangladeş Ordusundan Geçiş Hükümeti Açıklaması

Bangladeş ordusu, Başbakan Şeyh Hasina Vecid'in resmi konutunu terk etmesinin ardından ülkede bir geçiş hükümeti kurulacağını bildirdi. Bu açılamayı, ordu komutanı General Waker-Uz-Zaman yaptı.

Şiddet Olaylarına Dikkat

Yerel medya kaynaklarına göre, Waker-Uz-Zaman, ülkedeki siyasi karışıklıkların sona ermesi durumunda sıkıyönetim uygulamasına gerek kalmayacağını ifade etti.

İfade Özgürlüğü ve Siyasi Diyalog

General, göstericilerin hayatını kaybetmesiyle ilgili araştırma taahhüdünde bulunarak, "Tüm siyasi partilerle etkin bir iletişim kurduktan sonra geçiş hükümetini oluşturma kararı aldık. Sorunları çözmek amacıyla şimdi Bangladeş Cumhurbaşkanı Muhammed Şahabuddin ile görüşeceğiz." dedi.

Öğrencilere Çağrı

Ayrıca, Waker-Uz-Zaman, Dakka Üniversitesi Hukuk Bölümünden Profesör Asif Nazrul'u, öğrencilerden protestoları sonlandırmaları yönünde bir açıklama yapmaya davet etti.