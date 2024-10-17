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Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya Tutuklama Kararı

Bangladeş mahkemesi, eski Başbakan Hasina hakkında kitlesel protestolarla ilgili tutuklama kararı çıkardı.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 11:01
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:01
Bangladeş'te Eski Başbakan Hasina'ya Tutuklama Kararı

Bangladeş'te Şeyh Hasina Hakkında Tutuklama Kararı

Bangladeş'te bir mahkeme, 5 Ağustos'ta Hindistan'a kaçan eski Başbakan Şeyh Hasina Vecid hakkında, bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarında gerçekleşen kitlesel öğrenci protestoları sırasında işlendiği iddia edilen insanlığa karşı suçlar nedeniyle tutuklama kararı çıkardı.

Uluslararası Suçlar Mahkemesi'nden Açıklama

Bangladeş basınında yer alan haberlere göre, Uluslararası Suçlar Mahkemesi (ICT), Hasina hakkında yapılan suçlamalarla ilgili kararını duyurdu. Mahkemeye göre, bu yılın Temmuz ve Ağustos aylarındaki kitlesel öğrenci protestolarında insanlığa karşı suç iddiaları nedeniyle Hasina'nın tutuklanması gerekmektedir.

Suçlamalar ve İddialar

Hasina'nın Avami Birliği Partisi ile bazı yetkilileri ve eski üst düzey kolluk kuvveti yetkilileri hakkında toplamda 60'tan fazla suç duyurusu yapılmış durumda. Bu suçlamalar arasında zorla kaybetme, cinayet ve soykırım gibi ciddi iddialar bulunuyor.

Interpol Yardımı Talebi

ICT, 14 Ekim'de bir açıklama yaparak, yüzlerce kişinin yaşamını yitirdiği öğrenci protestolarının ardından Hindistan'a giden Hasina'nın iadesi için Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol)'ndan yardım talep edileceğini bildirdi. Bangladeş'teki geçici hükümet, protestolar sırasında toplam 708 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Protestoların Sebepleri ve Sonuçları

Bangladeş'te bu aylar boyunca, 1971'deki Bağımsızlık Savaşı'nda görev yapanların çocuklarına kamuda kontenjan ayrılması kararı sonrası öğrenciler büyük protestolar düzenlemeye başlamıştı. Temmuz ayı sonunda Yüksek Mahkeme, bu kontenjan kotalarını düşürünce gösterilere son verileceği duyuruldu.

Ancak, gösterilerdeki şiddet olayları nedeniyle Cemaat-i İslami Partisi ve öğrenci kanadı yasaklanmış, bu durum sonrasında protestocular, hayatını kaybedenler için 'adalet' arayışını sürdürerek sokaklara döküldü. Gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarında çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, binlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Hasina’nın Kaçışı ve Yeni Hükümet

Şiddetin artması üzerine Başbakan Hasina, resmi konutunu terk ederek askeri helikopterle Hindistan'a gitti. Bu esnada, protestocular Hasina'nın resmi konutuna baskın düzenledi. Ayrıca, Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos'ta geçici hükümet başkanı olarak yemin edip görevine başlamıştır.

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