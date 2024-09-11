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Bangladeş'te Reform Süreci Başlatılıyor

Bangladeş'teki geçici hükümet, temel alanlarda reform için 6 komisyon kuracak ve genel seçim tarihi henüz netleşmedi.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 19:43
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 19:43
Bangladeş'te Reform Süreci Başlatılıyor

Bangladeş Geçici Hükümeti, Reform İçin 6 Komisyon Kuruyor

Bangladeş'te geçici hükümet, yeni reformlar yapmak üzere 6 komisyon oluşturma kararı aldı. Bu komisyonlar, anayasa, seçim sistemi, yargı, emniyet, yolsuzlukla mücadele ve kamu yönetimi gibi anahtar alanlara odaklanacak.

reforma yönelik detaylar

Geçici hükümete başdanışmanlık eden Muhammed Yunus, bu komisyonların 1 Ekim tarihinde çalışmalarına başlayacağını ve çalışmalarını 3 ay içinde tamamlayacağını açıkladı. Yunus, Bangladeş halkının katılımıyla reform süreçlerini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Seçim Süreci Belirsizliği

Ancak, genel seçimlerin ne zaman yapılacağına dair bir bilgi verilmedi. Muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi (BNP), geçici yönetimin kurulmasından sonra 3 ay içinde seçimlerin yapılmasını talep etmişti.

Protestolar ve Son Gelişmeler

Bangladeş'te 1971 Bağımsızlık Savaşı'nda görev alan kişilerin çocuklarına yönelik kamuda kontenjan ayrılması kararının ardından Temmuz ayında başlayan öğrenci protestoları, Yüksek Mahkeme'nin kontenjan oranlarını düşürmesiyle sona erdi. Gösterilerde yaşanan şiddet olayları nedeniyle birçok kişi hayatını kaybetti ve gözaltına alındı.

Başbakan Şeyh Hasina, bu süreçte resmi konutundan ayrılarak askeri helikopterle Hindistan'a gitmek zorunda kaldı. Bu dönemde protestocular, Başbakan'ın konutunu bastılar. Nobel ödüllü Muhammed Yunus, 8 Ağustos’ta geçici hükümet başkanı olarak göreve başladı.

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