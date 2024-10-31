Bangladeş'te Tekstil İşçileri Protesto Etti

Bangladeş'teki Protestolar

Bangladeş'te, işten çıkarmaları ve sektördeki daralmayı protesto eden tekstil işçilerine polis müdahale etti. Olayda 2 işçi yaralandı.

İşçiler ve Mücadeleleri

Yerel bir giyim fabrikasının kapanmasını protesto eden tekstil işçileri, hak arayışlarını sürdürdü. The Daily Star'ın bildirdiğine göre, gösteriler sırasında işçilere yönelik polis müdahalesiyle arbede yaşandı. Yaralananlar ve Olayın Ayrıntıları

Polisin açtığı ateş sonucu, 15 ve 17 yaşlarındaki iki kişi yaralandı ve hastanede tedavi altına alındı. Ayrıca, protestolar sırasında iki polis aracının da kundaklandığı öğrenildi.