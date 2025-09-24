Banjska Saldırısı: Polis Afrim Bunjaku Priştine'de Anıldı

Banjska saldırısında hayatını kaybeden polis Afrim Bunjaku için Priştine'de anma düzenlendi; Kurti Sırbistan'a yönelik suçlamalarını yineledi, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 24.09.2025 18:48
Güncelleme Tarihi: 24.09.2025 19:04
Banjska Saldırısı: Polis Afrim Bunjaku Priştine'de Anıldı

Banjska saldırısında ölen polis Afrim Bunjaku Priştine'de anıldı

Tören ve katılımcılar

Kosova'nın kuzeyinde 2023'te düzenlenen Banjska saldırısı sırasında hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için başkent Priştine'de anma töreni düzenlendi. Törene Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Meclis Başkanı Dimal Basha'nın yanı sıra bakanlar, ülkedeki büyükelçiler ile Bunjaku'nun ailesi ve meslektaşları katıldı.

Kurti'nin açıklamaları

Başbakan Albin Kurti, törende yaptığı konuşmada Bunjaku'yu Kosova'nın 'özgürlük şehidi' olarak nitelendirdi. Kurti, saldırının Sırbistan tarafından organize edilen, eğitilen, yönlendirilen ve finanse edilen bir paramiliter grup tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Kurti, Bunjaku'yu mezarı başında da andı ve suçlular derhal teslim edilmediği sürece uluslararası aktörlere Sırbistan'ı 'normal bir devlet' olarak görmemeleri çağrısında bulundu.

Sırp topluluğunun anması

Öte yandan Kosovalı Sırplar da olayda ölen 3 saldırgan için ayrı bir tören düzenledi.

Banjska saldırısının ayrıntıları ve yargı süreci

Banjska'da yaşanan gerilimler 24 Eylül 2023 sabahı, çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölümüyle tırmandı. Başbakan Kurti, olayda yaklaşık 30 kişilik, ağır silahlarla donanmış bir grubun Kosova polisine saldırdığını ve bu oluşumu 'profesyonel terörist/suç yapılanması' olarak niteledi.

Silahlı grup, Banjska Manastırı ve çevresine sığınmış, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar devam etmişti. Olayda 1 Kosova polisi ve 3 saldırgan hayatını kaybetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olayın Kosovalı Sırplar tarafından gerçekleştirildiğini doğrularken, olayı üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı sırasında Kosova polisi tarafından yakalanan Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic'in yargılanması sürmektedir.

Interpol, Aralık 2023'te Milan Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, 45 şüpheli'nin Kosova'nın kuzeyindeki çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyeleri Kosova'dan ayırıp doğrudan Sırbistan ile birleştirmeye çalıştıkları öne sürülüyor.

Kosova'nın kuzeyinde 2023'te düzenlenen Banjska saldırısı sırasında silahlı Sırp grubun ateş...

Kosova'nın kuzeyinde 2023'te düzenlenen Banjska saldırısı sırasında silahlı Sırp grubun ateş açması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için anma töreni düzenlendi. Başkent Priştine'de düzenlenen törene, Kosova Başbakanı Albin Kurti (sol 4) ve Meclis Başkanı Dimal Basha'nın (sol 5) yanı sıra bakanlar, ülkede görevli büyükelçiler ve Bunjaku'nun ailesi ile meslektaşları katıldı.

Kosova'nın kuzeyinde 2023'te düzenlenen Banjska saldırısı sırasında silahlı Sırp grubun ateş...

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Politico: Trump Müslüman Liderlere Batı Şeria İlhakına İzin Vermeyeceğini Söyledi
2
Azerbaycan, Eurovision İddialarını Yalanladı
3
İçişleri Bakanı Yerlikaya KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü
4
BİFO 2025-2026 Sezonu 9 Ekim'de Başlıyor — Carlo Tenan, Ilya Maximov ve Dünya Prömiyeri
5
Hollandalılar Dışişleri Önünde: Küresel Sumud Filosu İçin Koruma Talebi
6
Avrupa Miras Günleri Beyoğlu'nda Başlıyor — 5 Ekim'e Kadar Sürecek
7
Pezeşkiyan: İran nükleer bomba üretme peşinde değil

Enpara: 27 Eylül 2025'te IBAN Değişikliği ve Bankacılık Kesintisi

Garanti BBVA Genç: 18-26 Yaş İçin Yeni Mobil Menü

Asgari Ücret 2026: Uzman Özgür Erdursun’dan İlk Rakam — 26 bin 524 lira Öngörüsü

Arnavutköy’de İcra İlanı: 15.283.200,00 TL'lik Tarla ve %1 KDV'li KİPTAŞ Dairesi

TOKİ'den Tarihi Fırsat: 32 İlde 281 Arsa ve İş Yeri — Peşin Alımlarda %15 İndirim

Ege'de Öğrencilere Çifte Müjde: Aydın'da AYKART, Uşak'ta Kızılay'dan Forma Desteği

Emeklilere Kredi Kapısı Açıldı: Limit, Yaş Sınırı ve Kredi Notu Detayları

Sıfır Faiz ve Düşük Faizli 50.000 TL Krediler: QNB Finansbank, Garanti BBVA, Denizbank

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası