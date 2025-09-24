Banjska Saldırısı: Polis Afrim Bunjaku Priştine'de Anıldı

Banjska saldırısında ölen polis Afrim Bunjaku Priştine'de anıldı

Tören ve katılımcılar

Kosova'nın kuzeyinde 2023'te düzenlenen Banjska saldırısı sırasında hayatını kaybeden polis memuru Afrim Bunjaku için başkent Priştine'de anma töreni düzenlendi. Törene Kosova Başbakanı Albin Kurti ve Meclis Başkanı Dimal Basha'nın yanı sıra bakanlar, ülkedeki büyükelçiler ile Bunjaku'nun ailesi ve meslektaşları katıldı.

Kurti'nin açıklamaları

Başbakan Albin Kurti, törende yaptığı konuşmada Bunjaku'yu Kosova'nın 'özgürlük şehidi' olarak nitelendirdi. Kurti, saldırının Sırbistan tarafından organize edilen, eğitilen, yönlendirilen ve finanse edilen bir paramiliter grup tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Kurti, Bunjaku'yu mezarı başında da andı ve suçlular derhal teslim edilmediği sürece uluslararası aktörlere Sırbistan'ı 'normal bir devlet' olarak görmemeleri çağrısında bulundu.

Sırp topluluğunun anması

Öte yandan Kosovalı Sırplar da olayda ölen 3 saldırgan için ayrı bir tören düzenledi.

Banjska saldırısının ayrıntıları ve yargı süreci

Banjska'da yaşanan gerilimler 24 Eylül 2023 sabahı, çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska köyünde yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu bir polisin ölümüyle tırmandı. Başbakan Kurti, olayda yaklaşık 30 kişilik, ağır silahlarla donanmış bir grubun Kosova polisine saldırdığını ve bu oluşumu 'profesyonel terörist/suç yapılanması' olarak niteledi.

Silahlı grup, Banjska Manastırı ve çevresine sığınmış, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar devam etmişti. Olayda 1 Kosova polisi ve 3 saldırgan hayatını kaybetti.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, olayın Kosovalı Sırplar tarafından gerçekleştirildiğini doğrularken, olayı üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, Sırbistan'da gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldırı sırasında Kosova polisi tarafından yakalanan Vladimir Tolic, Blagoje Spasojevic ve Dusan Maksimovic'in yargılanması sürmektedir.

Interpol, Aralık 2023'te Milan Radoicic ve diğer saldırganlar hakkında kırmızı bülten çıkarmıştı. Olayla ilgili hazırlanan iddianamede, 45 şüpheli'nin Kosova'nın kuzeyindeki çoğunlukla Sırpların yaşadığı belediyeleri Kosova'dan ayırıp doğrudan Sırbistan ile birleştirmeye çalıştıkları öne sürülüyor.

