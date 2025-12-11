Germencik’te Evinde 2 Kilo 60 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Operasyon ve gözaltı

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışması kapsamında, Reisköy Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Şüpheli M.Y.’nin yere attığı kağıt parçası içinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen maddeler ve gereçler

Yapılan aramada 2 kilo 60 gram olduğu değerlendirilen metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap, içinde sıvı madde bulunan 1 şırınga, pH ölçümünde kullanıldığı değerlendirilen test kağıtları ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Hukuki süreç

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. hakkında TCK 188. madde (Uyuşturucu Madde Ticareti) kapsamında işlem yapılmış; sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

