DOLAR
42,59 -0,01%
EURO
50,15 -0,68%
ALTIN
5.854,4 -1,03%
BITCOIN
3.890.292,52 1,14%

Germencik’te Evinde 2 Kilo 60 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Germencik’te durdurulan M.Y.’nin ikametinde 2 kilo 60 gram metamfetamin ve silah ele geçirildi; zanlı TCK 188 kapsamında tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.12.2025 21:18
Güncelleme Tarihi: 11.12.2025 21:18
Germencik’te Evinde 2 Kilo 60 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Germencik’te Evinde 2 Kilo 60 Gram Metamfetamin Ele Geçirildi

Operasyon ve gözaltı

Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu kullanımını ve ticaretini önlemeye yönelik çalışması kapsamında, Reisköy Mahallesinde şüphe üzerine durdurulan şahıs üzerinde ve ikametinde arama yapıldı. Şüpheli M.Y.’nin yere attığı kağıt parçası içinde uyuşturucu madde bulunduğu tespit edildi.

Ele geçirilen maddeler ve gereçler

Yapılan aramada 2 kilo 60 gram olduğu değerlendirilen metamfetamin, 3 adet uyuşturucu hap, içinde sıvı madde bulunan 1 şırınga, pH ölçümünde kullanıldığı değerlendirilen test kağıtları ve 1 adet uzun namlulu silah ele geçirildi.

Hukuki süreç

Olayla ilgili gözaltına alınan M.Y. hakkında TCK 188. madde (Uyuşturucu Madde Ticareti) kapsamında işlem yapılmış; sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, EVİNDE 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULDU, EVİNDE 2 KİLOGRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

İLGİLİ HABERLER

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Diyarbakır Dicle'de Hırdavat Dükkanı Alevlere Teslim Oldu
2
Yedisu Fayı'nda Biriken Enerji Uyarısı: 6 İl Risk Altında
3
Afyonkarahisar/Nuribey’de 30’a Yakın Kadına Kadın Çiftçi Eğitimi
4
Yozgat'ta Şeker Pancarı Hasadı Sürüyor: 6 Aylık Emeğin Karşılığı
5
Antalya'da 5 Aylık Bebeğin Ölümü: İki Bakıcıya 'Taksirle Ölüme' İddianamesi
6
Bursa İnegöl'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
7
Fatih'te Trafik Tartışmasına Para Cezası, Motosiklet Sürücüsüne Adli İşlem

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

İBB'nin 2026 Tarifesi: Mezarlığa %200, İSPARK'a %33'e Kadar Rekor Zam

A101 11 Aralık Aktüel: English Home, Valiz ve Zücaciye Fırsatları

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?