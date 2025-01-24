Bartın'da Baba Tüfekle Oğlunu Yaraladı, Tutuklandı

Bartın'da Korkunç Olay: Baba Oğlunu Yaraladı

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, hastaneye kaldırıldı. Kavaklı köyünde meydana gelen olayda, İ.K'nin evinde temizlediği tüfeğin tetiklenmesiyle çıkan saçmalar, oğlu U.K'ye isabet etti.

Ağır Yaralanan Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından hemen 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Karın bölgesinden ağır yaralanan U.K, hızlı bir şekilde Bartın Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Çocuğun tedavisi yoğun bakım ünitesinde sürerken, sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Baba Gözaltına Alındı ve Tutuklandı

Yaşanan bu üzücü olayın ardından İ.K gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan baba, adli makamlarca tutuklandı. Olay, aile içindeki trajik bir hata olarak kayıtlara geçti ve toplumda derin bir üzüntü yarattı.