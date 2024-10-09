Bartın'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Rus Turistler Kurtarıldı

Bartın'da Mahsur Kalan Turistler için Kurtarma Operasyonu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, kayalık bir bölgede mahsur kalan iki Rus turist, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Astoria Grande adlı kruvaziyer ile Amasra'ya gelen turistlerden biri, kayalıklarda denize girmeye karar verdi.

Olayın Gelişimi

Kayadan kayaya atlama girişiminde bulunan turistlerden birinin ayakları sıkışarak yaralandı. Bileği burkulduktan sonra yürümekte güçlük çeken turist, kayalıklarda mahsur kaldı. Arkadaşı, bölgedeki balıkçılardan yardım istedi.

Kurtarma Çalışmaları

Balıkçılardan alınan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi sevk edildi. Dalgıçlar, denizden yapılan yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile mahsur kalan turistleri bota alarak kurtardı.

Sağlık Kontrolü ve Tedavi

Turistler, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Limanı'na götürüldüler. Burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen turistlerin ciddi bir sağlık sorunlarının olmadığı belirlendi. Sağlık kontrollerinin ardından, turistler tedavi edilip kruvaziyere geri dönmek üzere yola çıktılar.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 2 Rus turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 2 Rus turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.