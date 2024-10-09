DOLAR
34,22 0,12%
EURO
37,49 0,47%
ALTIN
2.876,95 0,26%
BITCOIN
2.112.772,8 0,97%

Bartın'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Rus Turistler Kurtarıldı

Bartın'da kayalıklarda mahsur kalan iki Rus turist, Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı müdahalesiyle kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 09.10.2024 18:30
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 18:34
Bartın'da Kayalıklarda Mahsur Kalan Rus Turistler Kurtarıldı

Bartın'da Mahsur Kalan Turistler için Kurtarma Operasyonu

Bartın'ın Amasra ilçesinde, kayalık bir bölgede mahsur kalan iki Rus turist, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Astoria Grande adlı kruvaziyer ile Amasra'ya gelen turistlerden biri, kayalıklarda denize girmeye karar verdi.

Olayın Gelişimi

Kayadan kayaya atlama girişiminde bulunan turistlerden birinin ayakları sıkışarak yaralandı. Bileği burkulduktan sonra yürümekte güçlük çeken turist, kayalıklarda mahsur kaldı. Arkadaşı, bölgedeki balıkçılardan yardım istedi.

Kurtarma Çalışmaları

Balıkçılardan alınan ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı dalgıç timi sevk edildi. Dalgıçlar, denizden yapılan yaklaşık yarım saatlik bir çalışma ile mahsur kalan turistleri bota alarak kurtardı.

Sağlık Kontrolü ve Tedavi

Turistler, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığı Limanı'na götürüldüler. Burada sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen turistlerin ciddi bir sağlık sorunlarının olmadığı belirlendi. Sağlık kontrollerinin ardından, turistler tedavi edilip kruvaziyere geri dönmek üzere yola çıktılar.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 2 Rus turist, Sahil Güvenlik ekiplerince...

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 2 Rus turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 2 Rus turist, Sahil Güvenlik ekiplerince...

Bartın'ın Amasra ilçesinde kayalık bölgede mahsur kalan 2 Rus turist, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

İLGİLİ HABERLER

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
BM İnsan Hakları Konseyi Yeni Üyelerini Seçti
2
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan Birlik ve Beraberlik Vurgusu
3
Milli Eğitim Bakanı Tekin, Saraybosna'daki Türkiye Maarif Vakfı Okullarını Ziyaret Etti
4
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Saadet Partisi'ne Taziye Ziyareti
5
Tokat'ta Akrabalar Arasında Bıçaklı Kavga: Baba ve Oğlu Tutuklandı
6
Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Öğretmen Hayatını Kaybetti, 5 Yaralı

O tarihe kadar gidene 400.000 TL destek! Karşılıksız o başvuruyu yapana verilecek

Aylık taksitler yerle bir! 75.000 TL kredi çekmek son 6 ayda hiç bu kadar ucuz olmamıştı!

SGK emeklilerine Ekim desteği! 3.000 TL+ 2.000 TL ödenecek

Vergi dilimine müdahale İSO’dan! Çalışanın maaşından kesilen vergiye düzenleme

Sabah 09.00'da taze destek müjdesi geldi! Ücretsiz ulaşım desteği sağlanacak

Türkiye'yi adeta saracak 47 ilde TOKİ müjdesi! Yüzlercesi aynı anda satılacak

Ekim’de alışveriş yapmanın keyfi bir başka! Market alışverişiniz bedavaya gelecek

Devletten borcu olana Resmi Gazete’de onay! Hacze girmemiş borçlar silinecek

Faturası adına kesilen dikkat! Faturayı kapıp koşana 300 TL verilecek

Bu hafta başvuran 4A 4B 4C’liye 17 Ekim’de destek! Artı bir maaş ödenecek

Ocak heyecanı başlasın! Asgari ücret ve 4A 4B 4C’liye zam fişeği patlıyor!

Akaryakıt istasyonlarına giden ŞOKU yaşayacak! Tırmanışa geçip 50 TL’yi zorlayacak