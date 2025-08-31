DOLAR
Bartın'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın Ulus'ta Aşağıçerçi yakınlarındaki orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle büyük ölçüde kontrol altına alındı; valilikten açıklama yapıldı.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 21:48
Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisinde çıkan ormanlık alandaki yangın, ekiplerin havadan ve karadan yürüttüğü operasyonla kontrol altına alındı. Yangına müdahale çalışmaları devam ediyor.

Alevler ve yoğun duman geniş alanda etkili olurken, rüzgar ve arazi koşulları ekiplerin çalışmalarını zorlaştırdı. Yangının ilerlemesini önlemek amacıyla iş makineleriyle ormanlık alana yol açıldı ve bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Müdahale ve sevk edilen ekipler

Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi. Müdahale kapsamında 2 helikopter, 7 arazöz, 6 su tankeri, 4 iş makinesi, 2 pikap, 2 bekoloder, 2 ekskavatör, 2 ambulans, 1 UMKE, 1 Kızılay aracı ile birlikte toplam 41 araç ve 172 personel görev aldı. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla söndürme çalışmalarına gönüllü destek verdi.

Valilik açıklaması

Bartın Valiliğinin açıklamasına göre, saat 13.39'da Ulus ilçesi Aşağıçerçi köyü Yukarı Mahalle'de yaşanan ihbar üzerine Valilik koordinesinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Ulus Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın, Ulus, Kozcağız, Abdipaşa belediyeleri, İl Özel İdaresi, jandarma, AFAD, Kızılay, DSİ, İl Sağlık Müdürlüğü ve UMKE ekipleri bölgeye sevk edildi.

Açıklamada, yangında can kaybı yaşanmadığı ve yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığı, çalışmaların sürdüğü belirtildi. Valilik ayrıca vatandaşlardan muhtemel orman yangınlarına karşı sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini ve yapılan uyarılara uymalarını istedi.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı.

