Bartın'da Otomobil Viyadükten Uçtu: 1 Yaralı
Kırıcaşile–Bartın kara yolunda yağış kazaya yol açtı
Edinilen bilgiye göre, Kırıcaşile’den Bartın istikametine seyir halindeki sürücü U.E. idaresindeki 78 BJ 062 plakalı otomobil, karayolunun 38. kilometresinde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak viyadükten uçtu.
Araç, yaklaşık 20 metre yükseklikten kayalık alana düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı ve olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kayalıklarda duran araç, yapılan çalışma sonucu vinç yardımıyla kurtarıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
