Bartın Ulus'ta Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Olay

Bartın'ın Ulus ilçesinde, Küre Dağları Milli Parkı sınırlarındaki Aşağıçerçi köyü mevkisinde ormanlık alanda yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ve arazöz sevk edildi.

Müdahale ve Son Durum

Alevler ve duman geniş alanda etkili olurken, yangının söndürülmesi için havadan ve karadan çalışma yürütüldü. Rüzgar ve arazi şartları ekiplerin çalışmasını güçleştirdi; yangının ilerlemesini önlemek amacıyla iş makineleriyle ormanlık alana yol açıldı.

Yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı ve bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Yetkililerden Bilgi

Bartın Valisi Nurtaç Arslan yangın bölgesine gelerek incelemede bulundu ve yetkililerden bilgi aldı. Arslan, gazetecilere, arılıkta çıktığı değerlendirilen yangının ormana sıçradığını belirtti.

Vali Arslan, yangına 28 iş makinesi, araç ve 2 helikopter ile yaklaşık 150 personel ile müdahale edildiğini söyledi. Arslan, bölge halkına "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

