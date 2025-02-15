Barzani, Münih'te ABD, İngiltere ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Görüştü

IKBY Başkanı Neçirvan Barzani, Münih Güvenlik Konferansı'nda ABD, İngiltere ve Suriye bakanlarıyla kritik görüşmeler gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 17:05
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 17:05
Barzani, Münih'te ABD, İngiltere ve Suriye Dışişleri Bakanları ile Görüştü

Barzani ve Dışişleri Bakanları Münih'te Bir Araya Geldi

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, 61. Münih Güvenlik Konferansı (MSC 2025) kapsamında, ABD, İngiltere ve Suriye dışişleri bakanlarıyla önemli görüşmeler gerçekleştirdi.

ABD ile Stratejik Ortaklık ve Güvenlik Durumu Ele Alındı

IKBY Başkanlığı, Barzani ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasındaki görüşme hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, ABD, Irak ve IKBY arasındaki stratejik ortaklığın güçlendirilmesi, güvenlik durumu ve özellikle DEAŞ terör örgütüyle mücadele konularının görüşüldüğü belirtildi.

İngiltere ile İş Birliği Yolları İncelendi

Barzani, Münih'teki temasları çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile bir araya gelerek, İngiltere'nin Irak ve IKBY ile ilişkilerini gözden geçirdi. Görüşmenin odak noktaları arasında siyasi, güvenlik ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi yer aldı.

Suriye ile Bölgesel İstikrarın Yolları Tartışıldı

Barzani’nin Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile yaptığı görüşmede, Suriye ve Irak’taki siyasi ve güvenlik durumu ile bölgesel istikrarın geliştirilmesine yönelik stratejiler ele alındı. Ayrıca, Suriyeli toplulukların haklarının korunması ve ülkenin geleceğinde katılımlarının önemi vurgulandı.

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