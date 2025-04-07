Barzani ve Al Nahyan'dan İkili İlişkilere Yönelik Önemli Görüşme

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani, Abu Dabi'de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile ikili ilişkileri ve bölgesel gelişmeleri ele almak üzere bir araya geldi.

IKBY Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, görüşmede Barzani ve Al Nahyan’ın BAE, Irak ve IKBY arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik hedefleri üzerinde durulduğu vurgulandı.

Açıklamada ayrıca, iki liderin ortak ilgi alanlarında iş birliğini genişletmenin yollarını araştırdığı belirtildi. Görüşmede, IKBY ve Irak'ta BAE ile özel sektörü için potansiyel yatırım fırsatlarının yanı sıra Suriye’deki durum ve bölgedeki son gelişmelerin de ele alındığı ifade edildi.