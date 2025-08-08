Başakşehir'de Çorap İmalathanesinde Yangın: Hasar Meydana Geldi

Yangın, Başakşehir'deki Çorap İmalathanesinde Çıktı

Başakşehir'de İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Giyim Sanatkarları İş ve Ticaret Merkezi'nde, henüz bilinmeyen bir nedenle çorap imalathanesinde yangın çıktı. Olay, çorap imalathanesinin 3. katında meydana geldi.

Olay Yerine İtfaiye ve Sağlık Ekipleri Sevk Edildi

Yangının bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, olay yerine ulaştıktan sonra binadaki çalışanları tahliye ederek yangına müdahaleye başladı.

Yangın Kontrol Altına Alındı

İtfaiye ekiplerinin başarılı müdahalesi sayesinde yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak olay sonucunda imalathanede önemli derecede hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

