Başakşehir'de Devrilen Kamyonet TEM Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu
Kaza ve Trafik Akışı
Başakşehir'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 64 NK 401 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada araç şoförü yara almadan kurtulurken, olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.
Müdahale ve Normalleşme
Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.