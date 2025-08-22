DOLAR
Başakşehir'de Devrilen Kamyonet TEM Otoyolu'nda Trafik Yoğunluğu

Başakşehir'de sürücünün hakimiyeti kaybetmesi sonucu devrilen 64 NK 401 plakalı kamyonet, TEM Otoyolu Edirne istikametinde trafik yoğunluğuna yol açtı; sürücü yara almadı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 10:49
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 10:49
Kaza ve Trafik Akışı

Başakşehir'de TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden 64 NK 401 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada araç şoförü yara almadan kurtulurken, olay nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Müdahale ve Normalleşme

Olay yerine gelen polis ekipleri, trafiği tek şeritten kontrollü şekilde sağladı. Aracın kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

