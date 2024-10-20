Başakşehir'deki 5 Katlı Bina Yangını Kontrol Altına Alındı

Yangın Başakşehir'de Çıktı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, Altınşehir Mahallesi Kale Sokak'ta bulunan 5 katlı bir apartmanın bodrum katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüdü ve çevredeki sakinler arasında paniğe yol açtı.

Olay Yerine Hızla Müdahale Edildi

İhbar üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yangının büyümesini önlemek için hızlı bir şekilde müdahale etti ve yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Dumandan Etkilenenler

Yangın sırasında, 10 kişi dumandan etkilenerek sağlık ekiplerine ulaştı. Sağlık görevlileri, bu kişilere ambulansta müdahalede bulunarak, gerekli tedaviyi sağladı.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Yangın söndürüldükten sonra, bina içinde soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve yangının çıkış sebebi araştırılmaktadır.

Başakşehir'de, 5 katlı binanın bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.