Başbakan Kim: Seul'deki Çin Karşıtı Gösterilere 'Güçlü Önlemler' Talimatı

Başbakan Kim, Seul'deki gösterilere karşı sıkı tedbir çağrısı yaptı

Yonhap: Emniyete gösterileri yakından izleme ve müdahale talimatı

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, 3 Haziran'da yapılan seçimlere Pekin yönetiminin müdahale ettiği iddialarıyla başlayan ve başkent Seul'de devam eden Çin karşıtı gösterilere ilişkin olarak emniyet yetkililerine güçlü önlemler alınması talimatını verdi.

Yonhap'ın haberine göre Başbakan Kim, ilgili birimlerden gösterileri yakından izlemesini ve yasalar çerçevesinde gerektiğinde müdahalede bulunmasını istedi. Alınacak önlemlerin kapsamına dair ayrıntıya haberde yer verilmedi.

Kim, vatandaşların günlük yaşamında oluşan rahatsızlık ve endişeleri en aza indirmek için güvenlik ve düzenin sağlanması çağrısında bulundu. Yetkililere, kamu düzeninin korunmasının öncelik olduğunun altını çizdi.

Ülkedeki muhafazakar siyasi gruplar, 3 Haziran seçimlerine Çin'in müdahale ettiğini iddia ederek bir süredir çeşitli gösteriler düzenliyor. Başbakanın talimatı, bu gösterilere yönelik güvenlik tedbirlerinin artırılacağını işaret ediyor.