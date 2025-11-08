Başkan Arıkan'dan Atatürk'ü Anma Mesajı

Başkan Arıkan: "O’nun fikirleri, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor"

Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikalinin 87. yıl dönümü dolayısıyla bir anma mesajı yayımladı.

Başkan Arıkan mesajında; "Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının yıldönümünde saygı, sevgi, minnet ve özlemle anıyoruz" dedi.

"Atatürk, yalnızca bir ulusun kaderini değiştiren eşsiz bir lider değil, aynı zamanda çağdaş düşüncenin, bilimin, aklın ve özgürlüğün simgesidir. Onun fikirleri, ilke ve devrimleri bugün de bizlere yol göstermeye, yolumuzu aydınlatmaya devam ediyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece Türk Ulusu’na değil tüm dünyaya ilham kaynağı olmuş bir devlet adamı, eşsiz bir komutan olmuştur. Bizler, Atatürk’ün gösterdiği hedef olan ‘muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma’ idealini rehber edinerek, Cumhuriyet’in değerlerine sahip çıkmayı en büyük görev biliyoruz. Bu bilinçle, Sökemizde de Atatürk’ün mirasına yakışır bir şekilde çalışmayı sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum"

SÖKE BELEDİYE BAŞKANI DR. MUSTAFA İBERYA ARIKAN