Başkan Balaban’dan Lalapaşa'ya Yeni Sosyal Alan Müjdesi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Lalapaşa Mahallesi’nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde mahalle sakinleriyle buluştu ve Lalapaşa'ya ailelerin güvenle vakit geçirebileceği yeni bir sosyal alan kazandıracaklarını açıkladı.

Ziyarette kimler yer aldı?

Başkan Balaban’a ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcısı Haydar İzci, MAYEB Genel Müdürü İlhan Düzenli, MAYEB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan ve belediye birim müdürleri eşlik etti. Balaban, mahalle muhtarı Kader Koçak ile de görüşerek projeyle ilgili önemli bir müjde verdi.

Projenin detayları

Balaban, mahallede uzun süredir ihtiyaç duyulan sosyal alanın hayata geçirileceğini belirterek çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını söyledi. Başkan Balaban projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Lalapaşa Mahallemizde uzun zamandır ihtiyaç olduğu görülen bir sosyal alan çalışmasını başlatıyoruz. Buraya kazandıracağımız kafe ve dinlenme alanı, hem ailelerin hem gençlerin güvenle vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olacak. Önceliğimiz; her mahallemizde vatandaşlarımızın nefes alabileceği, huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak. Lalapaşa’yı daha güzel bir mahalle haline getirmek için söz verdiğimiz gibi çalışmaya devam ediyoruz"

Balaban, projenin mahalle yaşamına yeni bir dinamizm katacağını vurgulayarak vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

