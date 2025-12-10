DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

Başkan Balaban’dan Lalapaşa'ya Yeni Sosyal Alan Müjdesi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Lalapaşa Mahallesi'ne aile ve gençler için kafe ve dinlenme alanı içeren yeni sosyal alan projesi müjdesini verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:48
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:48
Başkan Balaban’dan Lalapaşa'ya Yeni Sosyal Alan Müjdesi

Başkan Balaban’dan Lalapaşa'ya Yeni Sosyal Alan Müjdesi

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Lalapaşa Mahallesi’nde gerçekleştirdiği esnaf ziyaretinde mahalle sakinleriyle buluştu ve Lalapaşa'ya ailelerin güvenle vakit geçirebileceği yeni bir sosyal alan kazandıracaklarını açıkladı.

Ziyarette kimler yer aldı?

Başkan Balaban’a ziyaretleri sırasında Başkan Yardımcısı Haydar İzci, MAYEB Genel Müdürü İlhan Düzenli, MAYEB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Balkan ve belediye birim müdürleri eşlik etti. Balaban, mahalle muhtarı Kader Koçak ile de görüşerek projeyle ilgili önemli bir müjde verdi.

Projenin detayları

Balaban, mahallede uzun süredir ihtiyaç duyulan sosyal alanın hayata geçirileceğini belirterek çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını söyledi. Başkan Balaban projeye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Lalapaşa Mahallemizde uzun zamandır ihtiyaç olduğu görülen bir sosyal alan çalışmasını başlatıyoruz. Buraya kazandıracağımız kafe ve dinlenme alanı, hem ailelerin hem gençlerin güvenle vakit geçirebileceği bir buluşma noktası olacak. Önceliğimiz; her mahallemizde vatandaşlarımızın nefes alabileceği, huzurla vakit geçirebileceği alanlar oluşturmak. Lalapaşa’yı daha güzel bir mahalle haline getirmek için söz verdiğimiz gibi çalışmaya devam ediyoruz"

Balaban, projenin mahalle yaşamına yeni bir dinamizm katacağını vurgulayarak vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, LALAPAŞA MAHALLESİ’NDE ESNAF ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ....

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, LALAPAŞA MAHALLESİ’NDE ESNAF ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ. MAHALLE SAKİNLERİYLE BİR ARAYA GELEN BAŞKAN BALABAN, LALAPAŞA’YA AİLELERİN GÜVENLE VAKİT GEÇİREBİLECEĞİ YENİ BİR SOSYAL ALAN KAZANDIRACAKLARINI AÇIKLADI.

YUNUSEMRE BELEDİYE BAŞKANI SEMİH BALABAN, LALAPAŞA MAHALLESİ’NDE ESNAF ZİYARETLERİ GERÇEKLEŞTİRDİ....

İLGİLİ HABERLER

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
3
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
4
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
5
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
6
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
7
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi