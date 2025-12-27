DOLAR
42,88 -0,02%
EURO
50,49 -0,01%
ALTIN
6.251,62 -0,1%
BITCOIN
3.758.626,11 0,07%

Başkan Büyükkılıç Tramvayda Kayserililerle Sohbet Etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Keykubat-Büyükşehir raylı sistemleri arasında T1 hattında tramvayla yolculuk ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Yayın Tarihi: 27.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 27.12.2025 11:03
Başkan Büyükkılıç Tramvayda Kayserililerle Sohbet Etti

Başkan Büyükkılıç tramvayda hemşehrilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, raylı sistem aracı ile seyahat ederek vatandaşlarla birebir görüşme gerçekleştirdi. Keykubat raylı sistem istasyonu ile Büyükşehir Belediyesi raylı sistem istasyonu arasında yapılan bu yolculuk, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde geçti.

Seyahat ve halkla iletişim

Organize-İldem seferini yapan T1 hattı üzerinde Keykubat raylı sistem istasyonundan tramvaya binen Büyükkılıç, istasyonda bekleyen vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Raylı sistem aracının istasyona giriş yapmasıyla bu sohbetler tramvay içine taşındı.

Yolculuk süresince koltuk değiştirerek farklı yolcularla hasbihal eden Büyükkılıç, özellikle gençler ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Gençlere, "Belediye sizin, imkânlar sizin" mesajını veren Başkan, sohbet ettiği bir grup öğrenciye bir aylık abonman indirimli kart hediye etti.

Büyükkılıç, vatandaşlara ulaşım alanında hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verirken RES projesi başta olmak üzere yürütülen çalışmaları anlattı ve gelen talepleri bizzat dinledi.

Yanında kimler vardı?

Yolculuk sırasında Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut eşlik etti.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; RAYLI SİSTEM ARACI İLE SEYAHAT EDEREK...

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; RAYLI SİSTEM ARACI İLE SEYAHAT EDEREK HEMŞEHRİLERİ SOHBET ETTİ.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ; RAYLI SİSTEM ARACI İLE SEYAHAT EDEREK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları
2
Mehmet Akif Ersoy Edirnekapı’da Anıldı — Vefatının 89’uncu Yıldönümü
3
Uludağ'da Yoğun Kar: Pistler Doldu, Telesiyej Kuyrukları Uzadı
4
Mehmet Akif Ersoy, Vefatının 89. Yıldönümünde Edirnekapı'da Anıldı
5
Türkiye'de HIV Vakaları Artışta: Uzmanlar Erken Tanıya Dikkat Çekti
6
Bağcılar'da Kış Hazırlıkları Tamam: 713 Personel, 176 Araçla Karla Mücadele
7
Vali Eldivan: "Hizmetlerde aksaklığa mahal verilmeyecek" - Bayburt İl İdare Şube Başkanları Toplantısı

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti