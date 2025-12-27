Başkan Büyükkılıç Tramvayda Kayserililerle Sohbet Etti

Başkan Büyükkılıç tramvayda hemşehrilerle buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, raylı sistem aracı ile seyahat ederek vatandaşlarla birebir görüşme gerçekleştirdi. Keykubat raylı sistem istasyonu ile Büyükşehir Belediyesi raylı sistem istasyonu arasında yapılan bu yolculuk, vatandaşların yoğun ilgisi eşliğinde geçti.

Seyahat ve halkla iletişim

Organize-İldem seferini yapan T1 hattı üzerinde Keykubat raylı sistem istasyonundan tramvaya binen Büyükkılıç, istasyonda bekleyen vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştirdi. Raylı sistem aracının istasyona giriş yapmasıyla bu sohbetler tramvay içine taşındı.

Yolculuk süresince koltuk değiştirerek farklı yolcularla hasbihal eden Büyükkılıç, özellikle gençler ve öğrencilerle yakından ilgilendi. Gençlere, "Belediye sizin, imkânlar sizin" mesajını veren Başkan, sohbet ettiği bir grup öğrenciye bir aylık abonman indirimli kart hediye etti.

Büyükkılıç, vatandaşlara ulaşım alanında hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verirken RES projesi başta olmak üzere yürütülen çalışmaları anlattı ve gelen talepleri bizzat dinledi.

Yanında kimler vardı?

Yolculuk sırasında Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Temeltaş ile Kayseri Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Canbulut eşlik etti.

