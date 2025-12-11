Başkan Çolakbayrakdar: Yeni Bulvarla Kocasinan’da Ulaşımda Çağ Atladık

Kocasinan Belediyesi tarafından tamamlanan yeni bulvar, Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı arasında kesintisiz bağlantı sağlıyor. Proje, 3,5 kilometre uzunluğunda ve 50 metre genişliğinde planlandı ve mevcut güzergaha göre önemli ölçüde yol tasarrufu sunuyor.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar projenin önemini vurgulayarak, "Yol medeniyettir anlayışıyla ulaşımda çağ atlatmaya devam ediyoruz" dedi ve modern belediyecilik anlayışıyla ilçeye kalıcı hizmetler sunduklarını belirtti.

Ulaşımda Konfor ve Trafik Rahatlaması

Başkan Çolakbayrakdar, yeni bulvarın Kayseri’ye alternatif, daha konforlu bir ulaşım imkânı sunduğunu ifade etti. Sözlerine şu ifadelerle devam etti: "Yeni bulvar ile model şehir Kayseri’ye yakışır, şehrimize alternatif ve daha konforlu bir ulaşım imkânı sunuyoruz".

Çolakbayrakdar ayrıca bölgenin değerine değer kattıklarını vurguladı ve projenin şehir içi trafiği nasıl rahatlattığını ayrıntılı şekilde anlattı: "Osman Kavuncu Bulvarı ile Erkilet Bulvarı’nı kesintisiz bağlayan bu yeni yol, sadece bir asfalt hattı değil; Kayseri’nin geleceğine uzanan modern bir ulaşım aksıdır. Kritik bir bölgede yer alan bu bulvar, şehir içi trafiği önemli ölçüde rahatlattı, ulaşımda konforu artırdı ve hemşehrilerimize büyük kolaylık sağladı. Temel hedefimiz, vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak, Kocasinan’ı güzelleştirmek ve Kayseri’ye yakışır bir şehir parçası ortaya çıkarmaktır. Bu proje, bu vizyonun en somut göstergelerinden biridir. Özellikle Organize Sanayi Bölgesinden sabah ve akşam saatlerinde trafik yükünü azaltacak olan bu güzergâh, şehrimizin ciddi manada trafik akışını hızlandıracak. Yeni bulvar, şimdiden rahat bir nefes aldırırken bölgenin gelişimine de büyük katkı sağlayacak. Kocasinan’ın ve şehrin estetiğine katkı sağlayan yeni bulvar, aynı zamanda araç trafiğinin daha akıcı olmasına imkân tanıyor. Yapılan çalışmaların şehrimize ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Her şey Kayseri ve Kocasinan’da yaşayan vatandaşlarımızın huzuru ve mutluluğu içindir".

Vatandaşlardan Yoğun Memnuniyet

Projeyi yerinde gören sakinler, belediyenin yatırımlarını takdir ederek dönüşümü ve ulaşım kolaylığını övdü. Vatandaşların ifadeleri aynen şöyle aktarıldı: "Buralar daha önce tarla ve gecekonduydu. Gecekonduları yıktılar ve süper bir yol yaptılar. Hiç hayal etmiyorduk. Bu bize büyük bir sürpriz oldu ve hem de mahallemizin değeri arttı. Yeni bulvar sayesinde bölgemiz canlandı. Ayrıca ulaşım noktasında bizim işimizi çok iyi kolaylaştırdı. Geleceğin 50 ve 100 yılına hizmet edecek şekilde düşünülmüş ve planlanmış. Hem çok geniş hem çok konforlu bir ulaşım olmuş. Başkanımızın hizmetlerini takdir ediyoruz. Bölgemizin ara sokaklarının her yeri yeniden asfaltlandı. Her tarafa yeşil alan ve park yaptı. Daha başkanımızdan ne isteyebiliriz? Özellikle Türkiye’nin çoğu yerinde böyle duble yollar bile yok. Bu yol bizim mahallemize yapıldı. Ne diyebiliriz başka? Özverili hizmetlerle çalışan başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Başkanımızın işi gücü rast gitsin".

Belediye yetkilileri, projenin yalnızca günlük trafiği rahatlatmakla kalmayıp, bölgenin uzun vadeli gelişimine de katkı sağlayacağını belirtiyor. Kocasinan’da uygulanan bu tür altyapı yatırımlarının, şehir genelinde yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımların parçası olduğu vurgulanıyor.

Yeni bulvar, hem mahalle sakinlerine hem de şehrin genel trafik akışına somut faydalar sunarak Kocasinan’ın ulaşım altyapısında önemli bir aşama olarak kayda geçti.

