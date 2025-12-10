DOLAR
42,59 -0,03%
EURO
49,6 -0,09%
ALTIN
5.742,38 0,38%
BITCOIN
3.958.908,62 0,09%

Başkan Subaşı'dan İlçelere Çıkarma: Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerinde parti örgütleri ve vatandaşlarla buluşarak dayanışmayı güçlendirdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 11:41
Başkan Subaşı'dan İlçelere Çıkarma: Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar

Başkan Subaşı'dan ilçelere çıkarma

Ziyaretler dayanışma ve saha çalışmalarına odaklandı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerini ziyaret etti.

Başkan Subaşı, meclis üyeleriyle birlikte üç ilçede parti örgütleri ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde Osmaneli İlçe Başkanı Sinan Hür, Gölpazarı İlçe Başkanı Cengiz Şen ve Yenipazar İlçe Başkanı Şaban Bayrakçı Başkan Subaşı’yı ağırladı; ilçe yönetimleri de saha çalışmalarına eşlik etti.

Program süresince vatandaşların talepleri dinlendi, yerel çalışmalar ve bölgesel ihtiyaçlar tartışıldı. Toplantılarda yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimin güçlendirilmesi öncelikli konu olarak öne çıktı.

Başkan Subaşı ziyaretlerle ilgili olarak "Her ilçemizde yurttaşlarımızla bir araya gelmeye, dayanışmamızı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

BAŞKAN SUBAŞI’NDAN İLÇELERE ÇIKARMA

BAŞKAN SUBAŞI’NDAN İLÇELERE ÇIKARMA

BAŞKAN SUBAŞI’NDAN İLÇELERE ÇIKARMA

İLGİLİ HABERLER

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KETEM Tırı Oltu'da: 10-11-12 Aralık'ta Ücretsiz Kanser Taraması
2
Arnavutköy'de Film Gibi Gasp: "Ayağına Sıkarım" Tehdidi Kamerada
3
Çerçioğlu Yenipazar’da Muhtarlarla Buluştu: Yatırım ve Proje Gündemi
4
Bolu'da 5 Katlı İş Merkezinde Elektrik Panosu Yangını — Üst Katlar Otel
5
İHA'nın Haberiyle Gündem Olan Engelli Ahmet Aytan Zonguldak Huzurevine Yerleştirildi
6
Malatya'da tır ile minibüs çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik