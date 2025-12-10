Başkan Subaşı'dan İlçelere Çıkarma: Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar

Başkan Subaşı'dan ilçelere çıkarma

Ziyaretler dayanışma ve saha çalışmalarına odaklandı

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, dayanışmayı güçlendirmek amacıyla Osmaneli, Gölpazarı ve Yenipazar ilçelerini ziyaret etti.

Başkan Subaşı, meclis üyeleriyle birlikte üç ilçede parti örgütleri ve vatandaşlarla buluştu. Ziyaretlerde Osmaneli İlçe Başkanı Sinan Hür, Gölpazarı İlçe Başkanı Cengiz Şen ve Yenipazar İlçe Başkanı Şaban Bayrakçı Başkan Subaşı’yı ağırladı; ilçe yönetimleri de saha çalışmalarına eşlik etti.

Program süresince vatandaşların talepleri dinlendi, yerel çalışmalar ve bölgesel ihtiyaçlar tartışıldı. Toplantılarda yerel yönetim ile halk arasındaki iletişimin güçlendirilmesi öncelikli konu olarak öne çıktı.

Başkan Subaşı ziyaretlerle ilgili olarak "Her ilçemizde yurttaşlarımızla bir araya gelmeye, dayanışmamızı büyütmeye kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

