Vezirköprü'de Hurdacılar ve Keresteciler Sitesi'nde Çözüm Süreci Başladı

Sitedeki uzun yıllardır süren aksaklıklara yönelik adımlar atılıyor

Vezirköprü ilçesindeki Hurdacılar ve Keresteciler Sitesinde yıllardır devam eden ulaşım, trafik akışı ve ortak kullanım alanlarındaki sorunların çözümüne yönelik çalışmalar resmen başladı.

Kurulduğu günden bu yana çeşitli aksaklıkların yaşandığı bölgede, ilk etapta site içi trafiği rahatlatacak düzenlemelere ağırlık verildi. Esnafın işleyişini zorlaştıran günlük sorunların çözümü için kapsamlı bir plan hazırlandığı öğrenildi.

Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, esnafla yaptığı görüşmelerde taleplerin tek tek ele alındığını belirterek, "Hurdacılar ve Keresteciler Sitemizde ihtiyaçların tamamı masaya yatırıldı. Hem çalışma koşullarını iyileştirecek hem de işleyişi güçlendirecek çözümleri hızla uygulamaya geçiriyoruz" dedi.

