Başkan Taşkın Battalgazi'de Yatırımları Meclis Üyeleriyle Yerinde İnceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Belediye Meclis Üyeleri ile ilçede hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. İnceleme turu, Yeniköy Mahallesi'nde yapımı devam eden Malatya’nın ikinci Hayvan Barınağı ile başladı.

İnceleme rotası

Heyet; Güneş Enerji Santrali, Kilit Taşı Üretim Tesisi, Çarşıbaşı Alanı, Gelinciktepe Kadın Yaşam ve Semt Konağı, Derme Deresi Alanı, Hasırcılar Taziye Evi ve Kırkgöz Sahil Parkı gibi projeleri yerinde gezdi ve çalışmaları inceledi.

Başkan Taşkın'ın değerlendirmesi

Taşkın, inceleme gezisinde yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"19 ayda ilçemize birçok önemli hizmet kazandırdık. Bugün meclis üyelerimizle birlikte sahada yaptığımız incelemelerde çalışmalarımızı yerinde değerlendirdik. Hayvan Barınağımızdan GES tesisimize, alanlarımızdan yeni sosyal ve kültürel merkezlerimize kadar Battalgazi’mizde ciddi bir değişim ve gelişim hamlesi sürüyor. Altyapıdan sosyal belediyeciliğe, çevre projelerinden enerji yatırımlarına kadar her alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek işler yapıyoruz. Belediyemiz eser üretmeye, hemşehrilerimize hizmet götürmeye kararlılıkla devam edecek. Battalgazi emin olsun; emanet ehil ellerdedir, bizler çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz"

Meclis üyelerinin görüşleri

Program boyunca yatırımları yerinde inceleyen meclis üyeleri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hacı Ali Tankız yatırımların ilçeye yeni bir vizyon kazandırdığına dikkat çekerek, "Beton santralinden kadın yaşam merkezine, alanlarından Kırkgöz Sahil Parkı’na kadar pek çok önemli projeyi gezdik. Özellikle Kırkgöz Sahil Park, Battalgazi’ye büyük bir değer katmış. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesin eline sağlık" dedi.

Abuzer Sarıtaş, deprem sonrası ortaya konulan gayreti takdir ederek "Başkanımız ve ekibi güzel çalışmış. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte daha büyük projeler hayata geçecektir" ifadelerini kullandı.

Okay Demirhan ise hizmetlerin sahada görülmesinin önemine vurgu yaptı.

