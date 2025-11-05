Başkan Taşkın Battalgazi'de Yatırımları Meclis Üyeleriyle Yerinde İnceledi

Bayram Taşkın, meclis üyeleriyle Yeniköy'den Kırkgöz Sahil Parkı'na kadar yatırımları inceledi; 19 ayda yapılan hizmetleri ve projeleri yerinde değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:47
Başkan Taşkın Battalgazi'de Yatırımları Meclis Üyeleriyle Yerinde İnceledi

Başkan Taşkın Battalgazi'de Yatırımları Meclis Üyeleriyle Yerinde İnceledi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Belediye Meclis Üyeleri ile ilçede hayata geçirilen projeleri yerinde inceledi. İnceleme turu, Yeniköy Mahallesi'nde yapımı devam eden Malatya’nın ikinci Hayvan Barınağı ile başladı.

İnceleme rotası

Heyet; Güneş Enerji Santrali, Kilit Taşı Üretim Tesisi, Çarşıbaşı Alanı, Gelinciktepe Kadın Yaşam ve Semt Konağı, Derme Deresi Alanı, Hasırcılar Taziye Evi ve Kırkgöz Sahil Parkı gibi projeleri yerinde gezdi ve çalışmaları inceledi.

Başkan Taşkın'ın değerlendirmesi

Taşkın, inceleme gezisinde yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

"19 ayda ilçemize birçok önemli hizmet kazandırdık. Bugün meclis üyelerimizle birlikte sahada yaptığımız incelemelerde çalışmalarımızı yerinde değerlendirdik. Hayvan Barınağımızdan GES tesisimize, alanlarımızdan yeni sosyal ve kültürel merkezlerimize kadar Battalgazi’mizde ciddi bir değişim ve gelişim hamlesi sürüyor. Altyapıdan sosyal belediyeciliğe, çevre projelerinden enerji yatırımlarına kadar her alanda vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap verecek işler yapıyoruz. Belediyemiz eser üretmeye, hemşehrilerimize hizmet götürmeye kararlılıkla devam edecek. Battalgazi emin olsun; emanet ehil ellerdedir, bizler çalışmaya ara vermeden devam ediyoruz"

Meclis üyelerinin görüşleri

Program boyunca yatırımları yerinde inceleyen meclis üyeleri, yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Hacı Ali Tankız yatırımların ilçeye yeni bir vizyon kazandırdığına dikkat çekerek, "Beton santralinden kadın yaşam merkezine, alanlarından Kırkgöz Sahil Parkı’na kadar pek çok önemli projeyi gezdik. Özellikle Kırkgöz Sahil Park, Battalgazi’ye büyük bir değer katmış. Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Emeği geçen herkesin eline sağlık" dedi.

Abuzer Sarıtaş, deprem sonrası ortaya konulan gayreti takdir ederek "Başkanımız ve ekibi güzel çalışmış. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte daha büyük projeler hayata geçecektir" ifadelerini kullandı.

Okay Demirhan ise hizmetlerin sahada görülmesinin önemine vurgu yaptı.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM TAŞKIN, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İLE BİRLİKTE İLÇEDE HAYATA...

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM TAŞKIN, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İLE BİRLİKTE İLÇEDE HAYATA GEÇİRİLEN PROJELERİ YERİNDE İNCELEDİ.

BATTALGAZİ BELEDİYE BAŞKANI BAYRAM TAŞKIN, BELEDİYE MECLİS ÜYELERİ İLE BİRLİKTE İLÇEDE HAYATA...

İLGİLİ HABERLER

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
D-650’de Pamukova'da Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
2
Konya Seydişehir'de Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Ölü, 2 Yaralı
3
HAK-İŞ 6. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödüller verildi
4
Topçu Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul Aker Antalya'da Anıldı
5
Çanakkale'de Kaçakçılık Operasyonu: 27 Elektronik Sigara Ele Geçirildi
6
Key Ma Çerçi Satış Noktası Açıldı — Diyarbakır'da Kadın Kooperatifi Atağı
7
Gaziantep’te 17 Yıl Hapisle Aranan C.K., Jandarma Tarafından Yakalandı

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi