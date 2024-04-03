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Başkan Yavaş: “Yangına havadan müdahale başlatıldı”

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yer alan Hurdacılar Sanayi Sitesi’ndeki yangın, ekipler tarafından kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, yangına karadan ve havadan yoğun bir şekilde müdahale edildiğini ifade etti.

Yayın Tarihi: 03.04.2024 17:39
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 17:39
Başkan Yavaş: “Yangına havadan müdahale başlatıldı”

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde İvedikköy Mahallesi’nde bulunan Hurdacılar Sanayi Sitesi’nde, henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Alanda bulunan araç lastikleri, atıklar ve rüzgarın da etkisiyle yangın, kısa sürede çevreye yayılarak büyüdü. Yangın nedeniyle Ankara’nın gökyüzünde yoğun şekilde kara bir duman oluştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş, tüm ekiplerin hem karadan hem de havadan müdahale ettiğini, yangında can kaybı yaşanmadığını açıkladı. Yavaş, yangının hızlı bir şekilde söndürülebilmesi için izinli itfaiye personelinin de göreve çağrıldığını belirtti.

Ankara Valiliği ise alanda yer alan materyallerin yapısı ve rüzgarın etkisi ile yangının kısa sürede içinde çevreye yayıldığını ve bölgedeki işyerlerine sıçradığını ifade etti.

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