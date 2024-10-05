Başkanlık Yarışı: Helene Kasırgası Sonrası Siyasi Ziyaretler

Başkanlık Adaylarından Helene Kasırgasına Ziyaretler

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi, adaylar Helene Kasırgası'nın etkilediği eyaletlere yönelik ziyaretler gerçekleştirmeye başladı. Eski Başkan Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bu süreçte afet bölgelerinde oy toplayarak destek arayışına girdiler.

Trump'ın Georgia Ziyareti

Donald Trump, Georgia eyaletinde yaptığı basın toplantısında, yerel Vali Brian Kemp ile bir araya gelerek bölge halkına yardıma dönük desteklerini ifade etti. Trump, Biden yönetimini, kasırga mağdurlarına gereken yardımın ulaşmamasında eleştirdi. Ayrıca, ünlü girişimci Elon Musk'a, afet bölgesindekilere sağladığı ücretsiz internet için teşekkür etti. "Demokratların Yardım İnisiyatifi Yetersiz"

Trump, Biden yönetiminin Helene mağdurlarına yardım konusunda "korkunç" derecede yetersiz olduğunu ve bu durumu "daha önce böyle bir şey görülmedi" sözleriyle dile getirdi. Ayrıca, Georgia'da yapılan anketlerde Harris'e karşı 7 puan önde olduğunu belirtti.

Biden ve Harris'in Tepkisi

Öte yandan, Başkan Joe Biden ve Kamala Harris, Helene Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlerde yardım faaliyetlerine katıldılar. İkili, North Carolina ve South Carolina'da afetzedelere yiyecek dağıtarak destek sağladılar. Biden, fırtınanın neden olduğu can ve mal kaybının "tarihi boyutlarda" olduğunu vurguladı.

Acil Durum Yardımı Üzerine Tartışmalar

Biden, Florida'ya hareket ederken, Harris ise Georgia'da yerel yöneticilerle bir araya gelerek, hasarın federal bütçe ile karşılanacağına dair taahhütte bulundu. Beyaz Saray ise Trump'ın, acil durum bütçesinin göçmenler için harcandığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Öte yandan, Helene Kasırgası'nın yol açtığı can kaybının 200'ü aştığı ve birçok eyalette hala yüzbinlerce kişinin elektrik ve internet bağlantısından yoksun olduğu bildirilmektedir.