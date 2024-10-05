DOLAR
34,23 0,08%
EURO
37,62 0,18%
ALTIN
2.919,65 -0,07%
BITCOIN
2.118.156,64 0,91%

Başkanlık Yarışı: Helene Kasırgası Sonrası Siyasi Ziyaretler

Adaylar Helene Kasırgası'nın etkilediği eyaletlerde oy toplama çalışmaları yürütüyor. Biden ve Harris yiyecek dağıtarak destek oldu.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 00:55
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 00:55
Başkanlık Yarışı: Helene Kasırgası Sonrası Siyasi Ziyaretler

Başkanlık Adaylarından Helene Kasırgasına Ziyaretler

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi, adaylar Helene Kasırgası'nın etkilediği eyaletlere yönelik ziyaretler gerçekleştirmeye başladı. Eski Başkan Donald Trump ve mevcut Başkan Yardımcısı Kamala Harris, bu süreçte afet bölgelerinde oy toplayarak destek arayışına girdiler.

Trump'ın Georgia Ziyareti

Donald Trump, Georgia eyaletinde yaptığı basın toplantısında, yerel Vali Brian Kemp ile bir araya gelerek bölge halkına yardıma dönük desteklerini ifade etti. Trump, Biden yönetimini, kasırga mağdurlarına gereken yardımın ulaşmamasında eleştirdi. Ayrıca, ünlü girişimci Elon Musk'a, afet bölgesindekilere sağladığı ücretsiz internet için teşekkür etti. "Demokratların Yardım İnisiyatifi Yetersiz"

Trump, Biden yönetiminin Helene mağdurlarına yardım konusunda "korkunç" derecede yetersiz olduğunu ve bu durumu "daha önce böyle bir şey görülmedi" sözleriyle dile getirdi. Ayrıca, Georgia'da yapılan anketlerde Harris'e karşı 7 puan önde olduğunu belirtti.

Biden ve Harris'in Tepkisi

Öte yandan, Başkan Joe Biden ve Kamala Harris, Helene Kasırgası'ndan etkilenen eyaletlerde yardım faaliyetlerine katıldılar. İkili, North Carolina ve South Carolina'da afetzedelere yiyecek dağıtarak destek sağladılar. Biden, fırtınanın neden olduğu can ve mal kaybının "tarihi boyutlarda" olduğunu vurguladı.

Acil Durum Yardımı Üzerine Tartışmalar

Biden, Florida'ya hareket ederken, Harris ise Georgia'da yerel yöneticilerle bir araya gelerek, hasarın federal bütçe ile karşılanacağına dair taahhütte bulundu. Beyaz Saray ise Trump'ın, acil durum bütçesinin göçmenler için harcandığı yönündeki iddialarını yalanladı.

Öte yandan, Helene Kasırgası'nın yol açtığı can kaybının 200'ü aştığı ve birçok eyalette hala yüzbinlerce kişinin elektrik ve internet bağlantısından yoksun olduğu bildirilmektedir.

İLGİLİ HABERLER

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Japonya'da Sel Tehdidi: 50 Bin Kişi İçin Tahliye Kararı Alındı
2
Yusuf Ziya Yılmaz, Bartın'da Partililerle Buluştu
3
Iğdır'da Kaybolan Öğretmen Otel Odasında Ölü Bulundu
4
BM Güney Sudan'daki Yargısız İnfazlar Hakkında Endişelerini Açıkladı
5
Tunus'ta Demokrasi İçin Yürüyüş Düzenlendi
6
Bayburt'ta Feci Kaza: Otomobil Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
7
Kahramanmaraş'taki Ezgi Apartmanı Davası Devam Ediyor

Her akşam 10.000 TL kazandıracak fırsat Yapı Kredi’de paraya para demeyeceksiniz

2025 yeni asgari ücrette yeni rakam! Net oran açıklandı!

2025 sonuna kadar öğrencilere aylık 4500 TL destek! 23 Ekim tarihine dikkat

Ziraat Bankası Ekim promosyonu kırdı geçti! 70.000 TL ceplere yakışacak

500.000 TL'de faizler düştü! 3 bankada adeta faiz devrimi başladı

Kamudan ilkokul mezunlarına destek! 45 yaş şartına 12 ay ertelemeli 60 ay vadeli ödenecek

O tarihi bekleyene müjde! Sosyal yardımlarda bir devri kapattıracak zam geliyor!

Kamu bankası atağa geçti! 4.250 TL hesaba sadece aktarılmayı bekliyor

Ekim de fırtınalar kopartacak kampanya! Çifte kazanç açıklandı

Ziraat Bankası'ndan sonra O banka da gemileri yaktı! Faizler yerin dibinde seyrediyor

Ekim ayında 4A 4B 4C'liye kallavi ödeme! Tutar 20.000 TL'yi geçti! Bugün başvuran 17 Ekim'de alacak

BDDK'da destekliyor! 2.79 faiz oranını duyan koştur koştur bankaya gidecek!