Başkentte 2025-2026 Eğitim Yılı Başlangıcında Yoğun Trafik

Başkentte 2025-2026 Eğitim Yılı Başlangıcında Trafik Yoğunluğu

Sabitlenen sabah yoğunluğu: Okullar ve iş yerleri aynı anda yola çıktı

Başkentte 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okul servisleri de yollara çıkınca, şehir genelinde hareketlilik erken saatlerden itibaren arttı.

Sürücüler, özellikle ana arterlerde zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken kentte bazı noktalarda maddi hasarlı kazaların meydana gelmesi trafik akışını olumsuz etkiledi. Bu kazalar, belirli bölgelerde tıkanmalara ve beklemelere yol açtı.

Ayrıca işine ve okullarına toplu taşıma ile gitmeyi tercih eden yolcular nedeniyle metro ve otobüs durakları sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toplu taşıma araçlarındaki kalabalık, yolculuk süresini uzatan diğer bir etken olarak öne çıktı.

Yetkililer ve sürücüler, gün içinde alternatif güzergahların ve toplu taşıma tercihinin yoğunluğu azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.