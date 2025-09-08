Başkentte 2025-2026 Eğitim Yılı Başlangıcında Yoğun Trafik

Başkentte 2025-2026 eğitim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde yoğun trafik ve toplu taşıma kalabalığı yaşandı.

Yayın Tarihi: 08.09.2025 10:08
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 10:08
Başkentte 2025-2026 Eğitim Yılı Başlangıcında Yoğun Trafik

Başkentte 2025-2026 Eğitim Yılı Başlangıcında Trafik Yoğunluğu

Sabitlenen sabah yoğunluğu: Okullar ve iş yerleri aynı anda yola çıktı

Başkentte 2025-2026 eğitim öğretim yılının başlaması ve haftanın ilk iş günü olması nedeniyle sabah saatlerinde bazı bölgelerde trafik yoğunluğu oluştu. Yaz tatilinin sona ermesiyle birlikte okul servisleri de yollara çıkınca, şehir genelinde hareketlilik erken saatlerden itibaren arttı.

Sürücüler, özellikle ana arterlerde zaman zaman ilerlemekte güçlük çekerken kentte bazı noktalarda maddi hasarlı kazaların meydana gelmesi trafik akışını olumsuz etkiledi. Bu kazalar, belirli bölgelerde tıkanmalara ve beklemelere yol açtı.

Ayrıca işine ve okullarına toplu taşıma ile gitmeyi tercih eden yolcular nedeniyle metro ve otobüs durakları sabah saatlerinde yoğunlaştı. Toplu taşıma araçlarındaki kalabalık, yolculuk süresini uzatan diğer bir etken olarak öne çıktı.

Yetkililer ve sürücüler, gün içinde alternatif güzergahların ve toplu taşıma tercihinin yoğunluğu azaltmaya yardımcı olabileceğini belirtiyor.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı
2
Samsun'da Kumar Operasyonu: 5 Kişiye 46 bin 235 lira Ceza
3
Tek Tıkla Alışveriş: Çevrim İçi E-Ticaret Tercih mi, Yönlendirme mi?
4
Doğu Kudüs Ramot Kavşağı'nda Saldırı: 4 Ölü, 15 Yaralı
5
Arturo Scotto, Küresel Sumud Filosu'na Katılıyor: Gazze İçin İtalya'dan Dayanışma
6
Trafikte Motosiklet Sayısı 7 Milyona Yaklaşıyor: İstanbul İlk Sırada
7
Ömer Çelik'ten İzmir'de Şehit Olan Polislere Taziye Mesajı

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat