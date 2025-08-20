Başkentte 4,5 Ton Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi: 3 Gözaltı

Başkentte 4,5 ton kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Etimesgut'ta jandarma ve KOM ekipleri depoya baskın düzenledi

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir depoya düzenlenen operasyonda, kaçak nargile malzemelerine yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi.

Etimesgut İlçe Jandarma Komutanlığı ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ihbar üzerine düzenlediği aramada, depoda arama yapıldı.

Aramada 4 bin 575 kilogram nargile tütünü, 390 litre nargile şurubu, dolum ve paketleme makinesi, 2 hassas terazi ve 4 bin etiket ele geçirildi.

Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

