Basri Bağcı Anamur Adalet Sarayı'nı İnceledi

Yeni hizmet binasında son değerlendirmeler

Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı, yapımı tamamlanarak açılış aşamasına gelen Anamur Adalet Sarayı hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Bağcı’ya programında, Adalet Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selami Bilgin eşlik etti. Heyet, modern mimarisi ve teknik donanımıyla dikkat çeken yeni adalet sarayını gezerek, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bağcı, ziyaret kapsamında Anamur Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlıyı makamında ziyaret etti. Ziyarete ayrıca Anamur Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Süreyya Topaloğlu da katıldı.

Yeni hizmet binasının adalet teşkilatına ve bölge halkına hayırlı olmasını dileyen Bağcı, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret sırasında şeref defterini imzalayan Bağcı, şu ifadeleri kaleme aldı:

"Yeni adliye binasının hizmete girmesi vesilesiyle düzenlenecek törenden kısa bir süre önce ziyaret etme imkanı bulduğum Anamur Adliyesinde olmaktan büyük mutluluk duydum. Tüm adliye çalışanlarına başarı, sağlık ve mutluluk diliyorum. Adliye binasının yapımında emeği geçen Cumhuriyet Başsavcımız Tanju Çatlı’ya da özellikle teşekkür eder, başarılarının devamını temenni ederim."

Program sonunda, Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Basri Bağcı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selami Bilgin'e günün anısına hediye takdim edildi.

