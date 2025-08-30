Batı Afrika'da Göçmen Teknesi Alabora Oldu: En Az 70 Ölü

Batı Afrika'da göçmen teknesi alabora oldu: En az 70 kişi hayatını kaybetti

Moritanya açıklarında gerçekleşen faciada onlarca kişi kayıp

Batı Afrika kıyılarında göçmenleri taşıyan bir teknenin alabora olması sonucu en az 70 kişinin hayatını kaybettiği, 30'dan fazla kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Gambiya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, teknenin 27 Ağustos'ta Gambiya'dan hareket ettiği tahmin edildiği ve çoğunluğu Gambiya ve Senegallilerden oluşan yaklaşık 150 kişiyi taşıdığı belirtildi. Açıklamada, olayın Moritanya açıklarında gerçekleştiği kaydedildi.

Moritanya makamlarının 27-28 Ağustos'ta teknedeki 70 kişinin cansız bedenine ulaştığı ve 16 kişinin kurtarıldığı ifade edilirken, 30'dan fazla kişinin ise kayıp olduğu vurgulandı.

Gambiya yetkilileri, vatandaşlara bu tür tehlikeli yolculuklara çıkmamaları yönünde çağrıda bulunarak, söz konusu rotanın çok sayıda can kaybına yol açtığını hatırlattı.

Ulusal basında yer alan haberlerde ise ölü sayısının 100'ü aşabileceği öne sürüldü.

Batı Afrika kıyılarından İspanya'nın Kanarya Adaları'na uzanan Atlantik göç rotası, Afrika'dan Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenler tarafından en çok tercih edilen ve en tehlikeli güzergahlardan biri olarak biliniyor.

Avrupa Birliği (AB) verilerine göre geçen yıl 46 binden fazla düzensiz göçmen Kanarya Adaları'na ulaştı. İspanyol sivil toplum kuruluşu Caminando Fronteras (Yürüyen Sınırlar) ise aynı dönemde 10 binden fazla kişinin bu yolculukta hayatını kaybettiğini; bunun 2023'e kıyasla yüzde 58 artışa işaret ettiğini açıkladı.