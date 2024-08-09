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Batı Afrika'nın İlk Altın Rafinerisi Gana'da Açıldı

Gana, Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisini açarak altın üretiminde yeni bir döneme girdi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 16:10
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:10
Batı Afrika'nın İlk Altın Rafinerisi Gana'da Açıldı

Batı Afrika'nın Altın Üretimindeki Yeni Dönem

Afrika kıtasının önde gelen altın üreticisi Gana, tarihte ilk kez Batı Afrika'nın ilk altın rafinerisini hizmete sundu. Rafineri, başkent Akra'da "Gana Kraliyet Altın Rafinerisi" adı altında açıldı.

Açılış Töreni ve Katılımcılar

Açılış törenine Gana Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mahamudu Bawumia, Maliye Bakanı Mohammed Amin Adam ve hükümetin üst düzey yetkilileri katıldı. Bawumia, bu rafinerinin altın kaçakçılığını azaltmaya ve ülkenin altın gelirlerini artırmaya yardımcı olacağını belirtti.

Ekonomik Faydalar

Bawumia, altın rafinasyonu sayesinde, Gana'nın uluslararası piyasalarda uygun fiyatlarla altın satabileceğine dikkat çekti. Ayrıca, rafineri sayesinde iş olanaklarının artırılacağını da sözlerine ekledi.

Maliye Bakanı Adam ise, Gana'nın maden ihracatının %96'sının altından oluştuğunu vurgulayarak, yeni altın rafinerisinin yerel ekonomiye büyük katkılar sağlayacağını ifade etti. Adam, bunun ekonomik dönüşüm açısından yeni fırsatlar yaratacağını açıkladı.

Rafinerinin Kapasitesi ve Hedefleri

"Gana Kraliyet Altın Rafinerisi", günlük 400 kilogram altın işleme kapasitesine sahip. Rafineri, büyük ölçekli madencilerden önce küçük ölçekli madencilerden işlenmiş altın temin etmeyi planlıyor.

Gana, tarihi olarak "Altın Körfezi" olarak bilinir ve kıtanın en büyük altın üreticileri arasında yer alır. Ancak, yasal olmayan madencilik faaliyetleri doğaya zarar verirken, maden ocaklarındaki kazalar can kaybına neden olmaktadır.

Yasa dışı madencilikle mücadele için Gana, 4 yıl önce bir Ulusal Yasa Dışı Madencilik Görev Gücü kurmuştur.

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