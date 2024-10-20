Batı Şeria'da Bir Filistinli Askeri Araçla Ezilerek Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da Trajik Olay

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde kaydedilen olayda, bir Filistinlinin İsrail ordusuna ait bir askeri araç tarafından ezilerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Alevlenen Olaylar

Yerel haber ajansı WAFA'nın verdiği bilgiye göre, motosiklet kullanmakta olan bir Filistinli, bir askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaralı Filistinli Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Filistinli, ne yazık ki burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fakat, hayatını kaybeden kişinin kimliği hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ölü Sayısı Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylar sonucunda, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 758 olduğu ifade ediliyor.