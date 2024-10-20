DOLAR
33,99 0%
EURO
37,16 0%
ALTIN
2.994,16 0%
BITCOIN
2.317.960,91 0,06%

Batı Şeria'da Bir Filistinli Askeri Araçla Ezilerek Hayatını Kaybetti

İşgal altındaki Batı Şeria'da bir Filistinli askeri araç tarafından ezilerek yaşamını yitirdi.

Yayın Tarihi: 20.10.2024 03:34
Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 03:34
Batı Şeria'da Bir Filistinli Askeri Araçla Ezilerek Hayatını Kaybetti

Batı Şeria'da Trajik Olay

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde kaydedilen olayda, bir Filistinlinin İsrail ordusuna ait bir askeri araç tarafından ezilerek hayatını kaybettiği bildirildi.

Alevlenen Olaylar

Yerel haber ajansı WAFA'nın verdiği bilgiye göre, motosiklet kullanmakta olan bir Filistinli, bir askeri aracın çarpması sonucu ağır yaralandı.

Yaralı Filistinli Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından hastaneye kaldırılan Filistinli, ne yazık ki burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Fakat, hayatını kaybeden kişinin kimliği hakkında henüz herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

Ölü Sayısı Artıyor

7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te meydana gelen olaylar sonucunda, İsrail askerleri ile yerleşimcilerin saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 758 olduğu ifade ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cenin'de İsrail Ordusu ile Filistinli Direnişçiler Arasında Çatışma
2
Batı Şeria'da Bir Filistinli Askeri Araçla Ezilerek Hayatını Kaybetti
3
İsrail Ordusu Eilat'ta İHA Saldırısını Engelledi
4
Tunus'ta Eski Adalet Bakanı Bahiri'ye 10 Yıl Hapis Cezası
5
İsrail'in Gazze'ye Saldırıları Devam Ediyor
6
Bakan Göktaş'tan 8 Yaşındaki Şeyma İçin Açıklama
7
Lübnan'daki Çatışmalarda İsrail Askeri Hayatını Kaybetti

Kamuda KPSS şartı kaldırıldı! 2400 personel alımı yapılacak

31 İle deprem uyarısı AFAD’dan! Olası deprem listesi revize edildi

2025’te zam onayı verildi! Toplam yüzde 44 artacak

Kamu bankası gözünü alışveriş yapanlara dikti! Her gidene 500 TL verecek

Saat 18.00’de Ziraat Bankasından mesaj geldi! Hesaplara para geçti

Çalışanlara müjde! 2025’te yeni tazminat geliyor

Akaryakıtta Ekim- Kasım damgası! 250 TL indirimi duyan şok oluyor

Emekli maaşlarına Ocak düzenlemesi! En düşük emekli maaşına asgari ücret zammı talebi

TCMB kararı sonrasında 3 bankada adeta deprem! 22.000 TL 32 güne ödeniyor

Emekli maaşlarında korkunç senaryo kuruldu! Yüzde 12.5’luk kesinti kapıda

Sıfır araçta 200.000 TL açıklaması geldi! Kaçıran çok üzülecek

Kredi kartında vergi kaosu! ‘’750 TL Sanayi vergisinde geri vites, ancak 15 katı olarak geri dönecek’’