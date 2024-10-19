Batı Şeria'da Filistinlilerden Yahya Sinvar İçin Protesto

Batı Şeria'da Protestolar Yükseliyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistinliler, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın İsrail'in saldırıları sonucu hayatını kaybetmesi sonrası protesto gösterileri düzenliyor.

Ramallah'ta Kalabalık Gösteri

Ramallah şehrinde sosyal medya aracılığıyla yapılan çağrılar kapsamında, çok sayıda Filistinli sokaklara döküldü. Protestocular, Sinvar'ın fotoğraflarını ve Filistin bayraklarını taşıyarak dikkat çekti.

İsrail'in Saldırıları Kınandı

Göstericiler, Filistin direnişini destekleyen ve İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıları kınayan sloganlar atarak, Sinvar'ın öldürülmesine yönelik tepkilerini dile getirdi.

Yahya Sinvar'ın Liderlik Süreci

Hatırlanacağı üzere, Yahya Sinvar, İran'ın Tahran kentinde 31 Temmuz'da suikaste uğrayan İsmail Heniyye'nin yerine 6 Ağustos 2023'te Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı olarak atanmıştı. İsrail, Sinvar'ı 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı'nın başlıca sorumlusunu olarak göstermekteydi.