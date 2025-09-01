DOLAR
Batı Şeria'da İsraillinin Aracıyla Ezme Girişimi: 14 Yaşındaki Dellal Yaralandı

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Samu beldesinde bir İsraillinin aracıyla ezmeye çalıştığı 14 yaşındaki Dellal el-Havamide yaralandı; El Halil'de zeytinlikler ateşe verildi.

Yayın Tarihi: 01.09.2025 20:21
Güncelleme Tarihi: 01.09.2025 20:21
El Halil çevresinde saldırılar ve zeytinlik yakma olayları bildirildi

Filistin topraklarını gasbeden bir İsraillinin, işgal altındaki Batı Şeria'da aracıyla ezmeye çalıştığı bir Filistinli çocuk yaralandı. Olay, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil'e bağlı Samu beldesinde meydana geldi.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın aktardığına göre, saldırganın hedef aldığı çocuk 14 yaşındaki Dellal el-Havamide olup, yaralanan çocuk tedavi edilmek üzere hastaneye sevk edildi.

Öte yandan, Filistin resmi radyosu "Filistin'in Sesi"nin haberine göre, İsrailliler El Halil'in kuzeyindeki Sair Vadisi'nde geniş bir alanı ateşe vererek zeytin ağaçlarını yaktı ve bölgedeki Filistinli çiftçilere saldırdı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor. Bu süreçte en az 1.016 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 7.000 kişi yaralandı ve 18.500'den fazla kişi gözaltına alındı.

Aynı dönemde İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında ise en az 63.557 Filistinli yaşamını yitirdi, 160.660 kişi yaralandı.

