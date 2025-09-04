Batı Trakya'da Çifte Standart İddiası: Azınlık Okulları Kapatılıyor

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'nun tepkisi

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu, iki Yunan okulunun az öğrenci olmasına rağmen açılmasına karşın Meriç'teki Musaköy ve İskeçe'deki Mizanlı köyündeki azınlık ilkokullarının yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen açılmamasını çifte standart olarak nitelendirdi.

Kuruldan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan'ın Batı Trakya Türk Azınlık okullarını "öğrenci azlığı" gerekçesiyle sistematik olarak kapattığı ve bunun Lozan Barış Antlaşmasına aykırı olduğu belirtildi.

Açıklamada, geçen yıl Kardiçe ili Argiri köyünde yalnızca 1 öğrenci, bu yıl ise Keçi Adasında 2 öğrenci için okulların açıldığı hatırlatılarak, "Azınlık okullarında aynı uygulamanın yapılmaması bizleri derinden üzmektedir." ifadesi kullanıldı.

Kurul, azınlık ilkokullarının öğrenci sayısı 9'un altına düştüğünde geçici olarak kapatıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, Meriç'te Musaköy ve İskeçe'de Mizanlı köyündeki okulların yeterli öğrenci sayısına ulaşmasına rağmen açılmadığını ve bunun açıkça çifte standart oluşturduğunu vurguladı.

Eğitim, Din İşleri ve Spor Bakanı Sofia Zaharaki'nin "ulusal fenerler iki öğrenciyle bile açık kalır" sözleri hatırlatılan açıklamada, "Ulusal fenerler için bu adım atılırken, azınlığın fenerlerinin bir bir söndürülmesini ne anlayabiliyor ne de kabul edebiliyoruz." denildi.

Kurul, yetkilileri ayrımcı uygulamalardan vazgeçmeye ve eşit yurttaşlık hakkını gözetmeye davet etti.