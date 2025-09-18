Batılı Uzmanlardan Çağrı: Gazze'deki Soykırım Durmalı, Netanyahu Durdurulsun

Batılı uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki operasyonlarını soykırım olarak nitelendirerek, bu saldırıların durdurulması ve küresel anlamda daha güçlü bir birlik gerektiğini vurguladı.

Uzmanlar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 65 bini aştığını ve bölgede temiz su, gıda, ilaç ile güvenli alan bulunmadığını belirtti. Yardım arayan Filistinlilerin ölümle karşı karşıya kaldığına dikkat çekildi.

Netanyahu'nun durdurulması gerektiği vurgusu

Tasmina Ahmed Sheikh, hakkında tutuklama emri bulunan Netanyahu hakkında küresel müdahalenin yetersiz olduğunu söyleyerek, “Bu çılgınlık durdurulmalı, uluslararası hukukun bu apaçık ihlaline son verilmeli ve bunu yapmak için açıkça Netanyahu'nun durdurulması gerekiyor.” dedi.

Sheikh, her geçen saniyenin hayat kaybı anlamına geldiğini belirterek, “Gazze, güvenli değilse dünyada güvenli hiçbir ülke veya yer yoktur.” ifadelerini kullandı. Ayrıca BM Genel Kurulunun, daimi konsey üyelerinin harekete geçmesi için değişimi zorlaması gerektiğini söyledi.

Türkiye'ye ve Müslüman ülkelere destek çağrısı

Sheikh, Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki insani çabalarını takdir ettiğini belirterek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çalışmalarını örnek gösterdi. Sheikh, “Tüm Müslümanlar ve tüm Müslüman ülkelerden her an öldürülen Müslüman kardeşlerimiz için doğru olanı yapmalarını ve Türkiye'nin çabalarına katılarak hayatları ve insanlığı kurtarmaları çağrısında bulunuyorum. Şimdi tam zamanı.” dedi.

Sınır Tanımayan Doktorlar: Sağlık sistemi çöktü, liderlerden müdahale bekliyoruz

Paula Gil Leyva, Gazze'de halkın büyük acı çektiğini ve tahliye emirleriyle birlikte orta ve güney kesimlerde güvenli bir bölge kalmadığını ifade etti. Leyva, insani yardımın giderek askerileştiğini ve bazı kuruluşların yiyecek arayanlar için ölüm tuzağı haline geldiğini söyledi.

Gıdaya, temiz suya ve ilaca erişimin kalmadığını vurgulayan Leyva, sağlık sisteminin çöküşte olduğunu ve çok az sayıda sağlık kuruluşunun kısmen faaliyet gösterdiğini belirtti. Gazze'ye malzeme ulaştırmanın büyük zorluklar yarattığını belirten Leyva, “Dünyadaki tüm siyasi liderlerden harekete geçmelerini ve bu soykırımı durdurmalarını istiyoruz çünkü doktorlar ve hemşireler olarak biz bunu yapamayız. Şu anda olanları durduramayız.” dedi.

Leyva, yeterli insani yardım sağlanması, acil ve sürdürülebilir ateşkes ile soykırımın durdurulmasının şart olduğunu vurguladı.

Yahudi aşırıcılığına dikkat çekildi

Paul Williams, Batı Şeria ve Gazze'deki zulümlere karşı koymak için küresel birlik gerektiğini belirtti. Williams, dini ve siyonist aşırılığın Batı medyasında sıkça göz ardı edildiğini ifade ederek, aşırılıkçı bazı Yahudilerin eski Ahit pasajlarını silah olarak kullandığını savundu.

Williams, “Yahudi aşırıcılığı ve dini aşırılığı ele almamız gerekiyor. Müslüman aşırıcılığı değil Yahudi aşırıcılığı zulümlere ideolojik kılıf sağlıyor. Bu yüzden bu konuda çok açık olmalıyız. Yahudilerden nefret etmek değil temelde bu çarpık din biçimini insanları öldürmek için kullanıldığı için eleştirmeliyiz.” şeklinde konuştu.

Uzmanlar, Gazze'deki insani krizin derinleştiğini, Tel Aviv yönetiminin saldırılarına karşı uluslararası dayanışma eksikliğinin giderilmesi gerektiğini ve ideolojik kökenleri olan aşırılıkların da açıkça tartışılması çağrısında bulundu.

