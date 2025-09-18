Batman'da Festival ve Fuarlar Kortejle Tanıtıldı

Batman'da üçüncüsü düzenlenecek festival ve fuarlar kortej yürüyüşüyle tanıtıldı; Vali Ekrem Canalp, kurum temsilcileri ve vatandaşlar Turgut Özal Bulvarı'nda buluştu.

Yayın Tarihi: 18.09.2025 22:26
Güncelleme Tarihi: 18.09.2025 22:30
Batman'da bu yıl üçüncüsü düzenlenecek festival ve fuarlar, kortej yürüyüşüyle kamuoyuna tanıtıldı. Etkinlik, kent merkezinde yoğun katılımla gerçekleşti.

Organizasyon ve Katılımcılar

Etkinlik, Valilik, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Özel İdaresi ve kaymakamlıklar tarafından organize edildi. Açılışa Vali Ekrem Canalp, kaymakamlar, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kortej ve Etkinlikler

Katılımcılar, tanıtım afişleri taşıyarak Turgut Özal Bulvarı boyunca yürüdü. Yürüyüş valilik önüne kadar devam etti. Programda halk oyunları sergilendi; kadınlar tef çalarak yöresel türküler söyledi ve yerel ürünlerin tanıtımına vurgu yapıldı.

Vali Canalp'ın Açıklaması

Vali Canalp, festivallerin her yıl artan katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, "Her yıl festivallerimize Batman'dan, komşu illerimizden ve Türkiye’nin birçok yerinden katılım sayısı giderek artıyor. Bu yıl da inşallah milyonlarca insanımızı Batman’da misafir edeceğiz." dedi.

Canalp, festivallerin Batman’ın tanıtımına sağladığı katkıyı vurgulayarak şunları kaydetti: "Bizim festivallerimiz temelde üç amaca birden hizmet ediyor. Bunlardan bir tanesi Batman’ın tanıtımıdır. Batman'ı hem bölgede hem de Türkiye'de tanıtım fırsatı yakalıyoruz. İkincisi, yerelde üretilen ürünlerin, özellikle de köylerde üretmiş olduğumuz nitelikli ürünlerin tanıtılmasına vesile teşkil ediyoruz. Üçüncüsü de festivallerimizde insanlarımızın coşkuyu en maksimize şekilde, en coşkulu şekilde yaşadığı zamanlardır. Dolayısıyla da bu anlamda da şimdi coşku zamanı, şimdi festival zamanı, şimdi eğlenme zamanı."

Not: Etkinlik kapsamında 5 ilçe ve kent merkezinde düzenlenen festival ve fuarların programı ile ilgili detaylar ilerleyen günlerde açıklanacak.

