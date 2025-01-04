Batman'da Minibüs Devrildi: Baba Hayatını Kaybetti, Oğul Yaralandı

Batman'da Facia: Devrilen Minibüs, Baba ve Oğulun Hayatını Değiştirdi

Batman'da, 21 LB 608 plakalı minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Olay, Bilal Çiftçi (24) yönetimindeki minibüsün Batman-Diyarbakır kara yolu üzerindeki Diktepe mevkisi'nde kontrolden çıkarak devrilmesiyle gerçekleşti.

Kaza sonrası ihbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kaza anında minibüste bulunan sürücünün babası Mehmet Salih Çiftçi (51), olay yerinde yaşamını yitirirken; yaralı sürücü, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bu trajik kaza, bölgedeki sürüş güvenliği konularını bir kez daha gündeme getirdi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü belirtildi.