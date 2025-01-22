Batman'da Motosikletle Kapkaç Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Batman'da Kapkaç Olaylarının Failleri Tutuklandı

Batman'da, motosiklet ile kapkaç yaptıkları iddia edilen iki zanlı, güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Valilikten yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'nin, kentte son zamanlarda meydana gelen farklı günlerdeki dört kapkaç olayını araştırmak üzere çalışma başlattığı belirtildi.

Zanlıların Kimlikleri Belirlendi

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi ve 78 farklı iş yerine ait güvenlik kamera görüntülerini titizlikle inceledi. Yapılan inceleme sonucunda, M.D. ve Y.A. isimli zanlıların motosikletle kapkaç olaylarına karıştıkları belirlendi.

Operasyon ve Tutuklama Süreci

Düzenlenen operasyonla, şüpheliler yakalandı. Olayda kullandıkları motosikletle birlikte çaldıkları telefon da ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adli makamlara sevk edilerek tutuklandı.

Batman'da motosiklet ile kapkaç yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.