Batman'da Taksi Şoförünü Gasp Eden 4 Şüpheli Yakalandı

Batman'da takside sürücüyü darbedip cep telefonunu ve 4 bin 500 lirayı gasp ettikleri iddia edilen 4 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 20:28
Batman'da Taksi Şoförünü Gasp Eden 4 Şüpheli Yakalandı

Batman'da taksi şoförünü gasp eden 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GAP Mahallesi'nde bir taksiye binen 1'i kadın 4 kişi, sürücüyü darbettikten sonra cep telefonunu ve 4 bin 500 lirasını gasbetti.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, taksiciyle yapılan görüşme ve yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Emniyet güçlerince gözaltına alınan şüpheliler R.T, İ.B, M.E.T. ve E.Ç. olarak belirlendi.

Soruşturma ve işlemler sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Valilik açıklamasında, soruşturmanın sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İİT-Arap Birliği Zirvesesi Doha'da: İsrail'in Katar Saldırısı Kınandı
2
TİKA'dan Bosna Hersek'e Mesleki Eğitim Desteği: 7 Binden Fazla Genç
3
Kurum ve Ersoy, Kahramanmaraş Depremi Sonrası Tarihi Yapıların Restorasyonunu Görüştü
4
Almanya'da Akademisyenler İsrail Tartışmasında Otosansür Uyguluyor
5
Gebze'de Aşırı Hız Uyarısına Tokat: Sürücü O.C. Yakalandı
6
Mardin 2. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
7
Karen Attiah, Charlie Kirk paylaşımları nedeniyle Washington Post'tan kovuldu

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü