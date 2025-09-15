Batman'da taksi şoförünü gasp eden 4 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, GAP Mahallesi'nde bir taksiye binen 1'i kadın 4 kişi, sürücüyü darbettikten sonra cep telefonunu ve 4 bin 500 lirasını gasbetti.

Olayın bildirilmesi üzerine polis ekipleri, taksiciyle yapılan görüşme ve yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilerin kimliğini tespit etti.

Emniyet güçlerince gözaltına alınan şüpheliler R.T, İ.B, M.E.T. ve E.Ç. olarak belirlendi.

Soruşturma ve işlemler sürüyor

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Valilik açıklamasında, soruşturmanın sürdüğü ve gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi.