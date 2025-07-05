Batman'da Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama Süreci

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri gözaltına aldıkları 2 şüpheliyi tutukladı. Valilikten alınan bilgilere göre, ekipler uyuşturucu ticareti yapan kişilerin yakalanmasına yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Kokain Ele Geçirildi

Kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada 175 gram kokain ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan iki şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimlik karşısına çıkarıldı ve tutuklandı.

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Durdurulan araçta arama yapan ekipler, 175 gram kokain buldu.